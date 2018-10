"X-Factor - Das Unfassbare": RTL II veranstaltet Thementag

© RTL II

Anfang November feiert "X-Factor – Das Unfassbare" sein Jubiläum im Programm von RTL II. Der Sender nimmt das zum Anlass, um unter dem Titel "X-Factor – Das Unfassbare kehrt zurück" zwei neue Ausgaben der Mystery-Sendung zu zeigen - Jonathan Frakes moderiert aber nicht.



19.10.2018 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier

Zwischen 1997 und 2002 sind eigentlich nur 45 Ausgaben von "X-Factor – Das Unfassbare" produziert worden, dennoch läuft die Sendung bis heute im Programm von RTL II. Erstmals strahlte der Sender am 4. November 1998 eine Folge der Mystery-Reihe aus - und genau 20 Jahre später will man das Format nun mit einem ganzen Thementag würdigen. Dafür hat man unter dem Titel "X-Factor – Das Unfassbare kehrt zurück" auch zwei neue Ausgaben angekündigt.

Diese neuen Folgen sind an eben jenem 4. November ab 18:15 Uhr zu sehen. Moderiert werden sie aber nicht, wie der überwiegende Anteil der Original-Ausgaben, von Jonathan Frakes, sondern vom deutschen Schauspieler Detlef Bothe. In insgesamt zehn neu produzierten Geschichten entführt Bothe die Zuschauer in eine geheimnisumwobene Welt, bei der man wie immer nicht genau weiß, was wahr ist und was nicht.

"Es werden Einem übernatürliche Phänomene genauso begegnen wie unfassbare Zufälle. Man darf sich überraschen lassen und natürlich fleißig mit raten", so der Schauspieler. Am Ende stellt sich wie gehabt die Frage: War alles eine Lüge oder hat sich das Ganze in Wahrheit wirklich so zugetragen? RTL II belässt es am 4. November aber nicht bei den zwei neuen Folgen, sondern wird ab 9:35 Uhr Wiederholungen des Original-Formats zeigen - dann natürlich auch wieder mit Jonathan Frakes.

