"Hubert ohne Staller" geht Anfang 2019 an den Start

© ARD/TMG/Chris Hirschhäuser

Nach dem Ausstieg von Helmfried von Lüttichau wird aus der ARD-Vorabendserie "Hubert und Staller" Anfang 2019 "Hubert ohne Staller". Doch nicht nur Huberts bisherige Partner ist weg, sein bisheriger Vorgesetzter wurde zudem degradiert.



22.10.2018 - 20:21 Uhr von Uwe Mantel 22.10.2018 - 20:21 Uhr

Sieben Staffeln lang ermittelten Hubert und Staller gemeinsam in Wolfratshausen - doch damit ist nun Schluss. Helmfried von Lüttichau kündigte Ende letzten Jahres seinen Abschied an, wenig später war aber klar: Die Serie wird damit nicht sterben, sondern ohne ihn weiter gehen. Wie das aussieht, kann man sich ab dem 9. Januar im Ersten anschauen. Dann feiert auf dem gewohnten Sendeplatz am Mittwoch um 18:50 Uhr "Hubert ohne Staller" seine Premiere.

Im Mittelpunkt steht dann weiterhin Christian Tramitz alias Franz Hubert. Der bisherige Chef Reimund Girwidz (Michael Brandner) findet sich dann mitten im Polizistenalltag wieder - ihm wurde nämlich in Folge einer aus dem Ruder gelaufenen Undercover-Ermittlung sein Dienstgrad Polizeirat entzogen. Die Revierleitung liegt nun stattdessen in Händen von Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau), die neuen Schwung in die Amtsstube bringt. Zusätzlich unterstützt die junge Polizistin Rebecca Jungblut (Jeanne Goursaud) neuerdings das Team und arbeitet Hand in Hand mit dem manchmal etwas schusseligen Martin Riedl (Paul Sedlmeir). Außerdem stehen Susu Padotzke als Pathologin Dr. Caroline Fuchs, Hannes Ringlstetter als Yazid und Monika Gruber als Barbara Hansen weiterhin regelmäßig vor der Kamera.

Bevor es mit der neuen Staffel los geht, wartet noch ein Weihnachtsspecial - dann noch mit Staller. "Hubert und Staller: Eine schöne Bescherung" wird am 19. Dezember um 20:15 Uhr gezeigt. Produziert wird all das von der Tele München Gruppe und der Entertainment Factory.

Teilen