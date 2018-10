Dritte "No Offence"-Staffel im Dezember bei ZDFneo

© ZDF

ZDFneo bringt im Dezember die dritte Staffel der britischen Krimiserie "No Offence" auf Sendung. Wie schon im vergangenen Jahr laufen die Folgen recht spät, bis weit nach Mitternacht sind die neuen Folgen zu sehen. Dafür dürfte der Vorlauf sehr gut sein.



23.10.2018 - 15:00 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2018 - 15:00 Uhr

2015 hat ZDFneo die erste Staffel von "No Offence" noch recht prominent immer donnerstags um 21:45 Uhr gezeigt. Weil die Quoten allerdings nicht besonders gut waren, wanderte die Serie im vergangenen Jahr mit der zweiten Staffel in den späten Abend. Dort wird der Sender auch die sechs neuen Folgen von Staffel drei zeigen. Diese sind ab dem 3. Dezember immer montags ab 23:15 Uhr zu sehen.

Wie schon 2017 setzt ZDFneo auch bei der dritten Staffel auf Doppelfolgen, sodass nach drei Wochen schon wieder Schluss ist. Im vergangenen Jahr lief es auf dem späten Sendeplatz deutlich besser, bis zu 5,6 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Und auch jetzt gibt es gute Vorzeichen: Zur besten Sendezeit zeigt ZDFneo nämlich seinen Quotenbringer "Inspector Barnaby". Das dürfte "No Offence" den Kampf um Zuschauer erleichtern.

In Großbritannien waren die sechs Folgen der neuesten Staffel bis vor wenigen Tagen zu sehen. In "No Offence" geht es um die drei Polizistinnen Vivienne Deering, Dinah Kowalska und Joy Freers, die in Manchester arbeiten. Deering und ihre Leute müssen auf einer Wahlveranstaltung für die Sicherheit der Bürgermeisterkandidaten sorgen. Der Veranstaltungsort wird von rechtsextremen Demonstranten belagert, denen der muslimische Bürgermeister ein Dorn im Auge ist. Als ein Mitglied der ultrarechten Gruppierung Albion die Kandidatin Caroline McCoy mit Fruchtsaft bewirft, verschärft Deering die Sicherheitsmaßnahmen. Trotzdem gelangt ein Attentäter in das Gebäude und schießt auf McCoy, die aber unverletzt bleibt. Der Täter flüchtet, wird jedoch von Joy gestellt. Während des Gerangels wird Joy getroffen.

