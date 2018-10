Bei RTL wird ab Mitte November mit Lego gespielt

© MG RTL D

Am Sonntagvorabend wird bei RTL künftig mit Lego gespielt: Mitte November startet dort die neue Familienshow "Lego Master", in der eine breite Bandbreite an Kandidaten von unter 10 bis über 50 verschiedene Aufgaben erfüllen muss.



24.10.2018 - 14:26 Uhr von Uwe Mantel 24.10.2018 - 14:26 Uhr

Ab dem 18. November sucht Oliver Geissen immer sonntags um 19:05 Uhr neue "Lego Master". Die neue Show, die von Endemol Shine Germany produziert wird, hat dabei den Anspruch, die ganze Familie anzusprechen - daher gibt es auch bei den Kandidaten kaum Altersgrenzen. Die jüngsten sind acht Jahre, die ältesten der ersten, vierteiligen Staffel haben das 50. Lebensjahr schon überschritten - und auch Senioren wären möglich, sind für die ersten Folgen allerdings nicht angekündigt.

Pro Sendung treten vier Zweierteams gegeneinander an - das können beispielsweise Geschwister, Schulfreunde, Arbeitskollegen oder auch Vater und Tochter sein. Sie erhalten zwei Aufgaben, die sie in einer vorgegebenen Zeit mit Einfallsreichtum und natürlicih Lego-Steinen bewältigen müssen. Nach der ersten Aufgabe muss ein Team bereits die Bau-Arena verlassen, die verbliebenen drei Paare spielen dann noch um den Sieg und den Einzug in die "Liga der Lego Master".

Ein Beispiel für eine solche Aufgabe: Zwischen zwei vorgegebenen Bergen soll eine möglichst kreative Passage über eine Schlucht gebaut werden. Die Schlucht sollte ebenfalls bebaut sein. Am Ende muss ein ferngesteuerter Monstertruck die Brücke passieren können. Eine andere Aufgabe: Die Erschaffung einer Freizeitparwelt mit zwei Attraktionen, von denen eine auch wirklich funktionieren muss. Der Park sollte dabei auch ein Thema haben.

Über die Sieger entscheidet eine Jury, der Paolo Tumminelli, Design-Professor aus Köln, und Juliane Aufdembrinke, Senior Designerin bei Lego, angehören. Sie sollen die Bauten mit Blick auf Gestaltung, Originalität und Funktionalität beurteilen. Dazu kommt noch ein jeweils wechselnder prominenter Pate, der eine Aufgabe vorstellt und dann auch mitbewertet. Angekündigt sind hier Reiner Calmund, Joachim Llambi und Lutz van der Horst.

