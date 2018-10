RTL schickt "Dessous Models" im November auf Sendung

© MG RTL D / Stephan Pick

Sylvie Meis sucht ab November in ihrer eigenen RTL-Sendung Models für ihre Dessous-Kollektion. Vorerst drei Ausgaben hat man produzieren lassen, die demnächst mittwochs zur besten Sendezeit zu sehen sein werden.



24.10.2018 - 14:42 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2018 - 14:42 Uhr

RTL hat einen Ausstrahlungstermin für sein neues Format "Sylvies Dessous Models" in Aussicht gestellt. Die Sendung mit Sylvie Meis wird ab dem 21. November immer mittwochs zur besten Sendezeit laufen. Meis folgt damit auf Mario Barth, der in den Wochen zuvor auf diesem Sendeplatz zu sehen sein wird. Seapoint hat drei Ausgaben des Formats für RTL produziert.

In dem Format sucht "Supertalent"-Jurorin Sylvie Meis eine neue Markenbotschafterin für ihre Marke Sylvie Designs. Gemeinsam mit ihr soll die Gewinnerin der Sendung für die neue Dessous- und Bademoden-Kollektion werben. "Dabei geht es um mehr als reine Schönheit: Persönlichkeit, Auftreten und echte Leidenschaft sind gefragt", heißt es in der Sendungsbeschreibung von RTL. 30 Kandidatinnen müssen sich in Hamburg, Berlin, Paris und auf Ibiza verschiedenen Challenges beweisen - darunter auch einem Videodreh und verschiedenen Shootings. Am Ende einer Folge entscheidet Sylvie, wer die Sendung verlassen muss.

In dem Format soll es allerdings nicht nur um "das Finden der neuen Sylvie" gehen, wie die Moderatorin zuletzt selbst erklärte. Darüber hinaus soll das Format Meis auch als erfolgreiche Businessfrau zeigen, Sylvie Designs hat sie schließlich selbst aufgebaut. Zudem gibt es Einblicke in ihr Leben als Mutter. "Als Geschäftsfrau ist sie bislang noch nicht so bekannt. Deutschland hat noch nicht die echte Sylvie gesehen", sagte RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger zuletzt bei einem Vermarkter-Event in Wien.

Mit der erfolgreichen ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" will Sylvie Meis ihr Format, trotz einiger Parallelen, aber nicht vergleichen. "Unser Model muss nicht unbedingt dünn sein, sondern vor allem fit." Der Vergleich mit der ProSieben-Show schmeichele ihr zwar, so Meis. Es gehe bei "Sylvies Dessous Models" aber nicht um "High Fashion".

