Sylvie Meis: "Es geht um das Finden der neuen Sylvie"

Sylvie Meis präsentiert demnächst bei RTL mit "Sylvies Dessous Models" ihre erste eigene Sendung, in Wien hat sie nun einen kurzen Einblick in das Format gegeben. Neben der Suche nach einem Model für ihre neue Kollektion geht es auch um sie selbst: Sylvie Meis.



18.09.2018 - 19:45 Uhr von Timo Niemeier , Wien18.09.2018 - 19:45 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ist Sylvie Meis nach sieben Jahren wieder beim "Supertalent" zu sehen gewesen, dort wird sie in den kommenden Wochen an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell über die Teilnehmer urteilen. Als RTL im Juni bei den Screenforce Days in Köln sein Programm für die kommende TV-Saison vorstellte, kündigte man darüber hinaus aber auch eine eigene Show für Meis an: "Sylvies Dessous Models". In Wien hat IP Österreich, eine Tochterfirma von IP Deutschland, nun das Programm der Sender der Mediengruppe RTL vorgestellt, dabei hat Meis, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges RTL-Jubiläum feiert, selbst einen Einblick in ihr neues Format gegeben.

Derzeit befinde man sich mitten in den Dreharbeiten. Bereits bekannt war, dass Sylvie Meis in der Show ein Model sucht, das künftig ihre neue Unterwäsche-Kollektion präsentiert. Darüber hinaus, das betonten RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger und Sylvie Meis am Dienstag in Wien gleich mehrfach, soll es auch darum gehen, Meis von einer anderen Seite zu zeigen. "Als Geschäftsfrau ist sie bislang noch nicht so bekannt. Deutschland hat noch nicht die echte Sylvie gesehen", so Tom Sänger, der in Wien den kurzfristig erkrankten RTL-Chef Frank Hoffmann vertrat. Dabei betreibe sie ihre Kollektion bereits seit einiger Zeit sehr erfolgreich aus Hamburg. Businessfrau Meis, die auch Mutter ist, soll es künftig auch in "Sylvies Dessous Models" zu sehen geben.

"Ich bin unglaublich stolz über die erste eigene Show mit meinem Namen im Titel. Ich fühle mich sehr geehrt", so Meis, die dann auch gleich das Konzept ihrer Sendung erklärt: "Es geht um das Finden der neuen Sylvie." Mit "Germany's Next Topmodel" will man das Format aber nicht vergleichen. "Unser Model muss nicht unbedingt dünn sein, sondern vor allem fit." Der Vergleich mit der ProSieben-Show schmeichele ihr zwar, so Meis. Es gehe bei "Sylvies Dessous Models" aber nicht um "High Fashion".

Auch eine klassische Show-Jury, die am Ende über die Gewinnerin entscheidet, wird es nicht geben. Stattdessen wird sich Meis mit ihren zwei wichtigsten Mitarbeitern, ihrer Büroleiterin und ihrer Visagistin, beraten und deren Meinungen einholen. Bis die neue Show gezeigt wird, vergeht aber noch ein bisschen Zeit: Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. Derzeit habe man aus mehreren 100 Bewerbern 30 Kandidatinnen ausgewählt. Noch ist Meis aber ja ohnehin erst einmal beim "Supertalent" zu sehen.

