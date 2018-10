Welt schickt "Die Foodtruckerin" nach Spanien

© Welt

Beim Doku- und Nachrichtensender Welt geht die Eigenproduktion "Die Foodtruckerin" in die nächste Runde. Felicitas Then fuhr dafür diesmal nach Spanien und an die Nordseee.



26.10.2018 - 10:27 Uhr von Uwe Mantel 26.10.2018 - 10:27 Uhr

Im Frühjahr stand für "Foodtruckerin" Felicitas Then bereits eine Auslandsreise nach Italien auf dem Programm, für die neue Staffel der Welt-Eigenproduktion reiste sie nun nach Spanien und hat dafür zeitweise ihren Vintage-Truck gegen ein Boot eingetauscht. Die Food-Influencerin trifft vor Ort auf Köche und Erzeuger aus der Region. Auf den Märkten Sevillas lässt sich Then vom Reichtum der exotischen Aromen zu ausgefallenen Tapas-Kreationen inspirieren, auch die Paella steht auf dem Programm.

Für zwei weitere Folgen ging's dann weiter nach Holland an die Nordsee, wo sie unter anderem den Fischer und Geschäftsmann Jean Dhooge trifft. Er belebte in der holländischen Küstenstadt Yerseke, in der jahrhunderterlang Austern gefangen und in natürlichen Gezeitenbecken durch den Strom des Meerwassers gereinigt wurden, den Familienbetrieb und die ursprünglichen Austernfelder wieder.

Die insgesamt vier neuen Folgen der Reihe laufen ab dem 25. November immer sonntags um 18:05 Uhr auf Welt, im Timeshift auf N24 Doku und jederzeit abrufbar dann in der Mediathek.

