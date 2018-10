"Bild" plant zusammen mit "RTV" neues TV-Magazin

© Bild

Die "Bild" arbeitet derzeit gemeinsam mit "RTV" an einem neuen TV-Magazin, das ab dem kommenden Jahr wöchentlich der Boulevardzeitung beigelegt werden soll. In einem Interview gibt Verlagsleiterin Carolin Hulshoff Pol auch einen Einblick in die Zahlen von Bildplus.



28.10.2018 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2018 - 11:40 Uhr

Ab dem 4. Januar bringt die "Bild" unter dem Titel "TVTV" ein neues TV-Magazin auf den Markt, das hat Verlagsleiterin Carolin Hulshoff Pol nun in einem Interview mit "werben & verkaufen" angekündigt. Das Magazin entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit der wöchentlichen Fernsehzeitschrift "RTV" und soll künftig immer freitags in diversen Regionalausgaben der "Bild" beiliegen. Die Auflage von "TVTV" liegt zum Start laut Hulshoff Pol bei einer halben Million Exemplaren.

Neben dieser Ankündigung hat Hulshoff Pol auch über die Entwicklung von Bildplus, der Online-Paywall der Boulevardzeitung, gesprochen. Man habe inzwischen 410.000 digitale Abonnenten, so die Verlagsleiterin. "Bildplus ist im Vergleich zum letzten Jahr um über zehn Prozent gewachsen. Die Menschen sind also bereit, auch für die digitalen Inhalte zu zahlen", so Hulshoff Pol. "Die härteste Paywall haben wir nach wie vor in Print. Hier zahlen die Käufer jeden Tag 80 Cent bis 1 Euro für ihre ‘Bild’."

Auf die weiter fallenden Print-Auflagen angesprochen, sagt Hulshoff Pol: "Man will immer mehr." Gleichzeitig verweist sie darauf, dass die Marktanteile im Einzelverkauf aller Tageszeitungen steigen würden. "Und wir haben eine hochprofitable Zeitung, dazu die größte Sonntagszeitung in Deutschland, und mit der 'BZ' habe ich die schöne Aufgabe, mich auch um die größte Boulevardzeitung in Berlin kümmern zu dürfen. Diese Ausgangssituation empfinde ich als positiv. Pro Woche verkaufen wir mit der Bild-Gruppe über 10,5 Millionen Zeitungen. Das sind schon erfreulich viele Zeitungen, die da über den Ladentisch gehen."

Carolin Hulshoff Pol ist seit rund einem Jahr Verlagsleiterin und trägt damit die Verantwortung für alle gedruckten "Bild"-Angebote, inklusive der Berliner "BZ". Auch die Zuständigkeit für die regionale Anzeigenvermarktung wechselte damals in ihren Bereich (DWDL.de berichtete). Zuvor war sie Managing Director "BamS".

