"Schlagernacht des Jahres": Bause macht auf Silbereisen

RTLplus hat bereits angekündigt, die Event-Reihe "Die Schlagernacht des Jahres" ins Fernsehen bringen zu wollen. Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass man die von Inka Bause moderierte Show Anfang Dezember zeigen wird.



29.10.2018 - 15:02 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2018 - 15:02 Uhr

Zu den wenigen neuen Formaten, die RTLplus für diese Saison angekündigt hatte, gehörte auch eine Schlagerparty-Reihe, die es bereits seit den 90er Jahren gibt und die der Sender nun endlich ins Fernsehen holen will. Nun hat RTLplus Details zur geplanten Show veröffentlicht: Am kommenden Samstag, den 3. November, steigt in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen die von Inka Bause moderierte "Schlagernacht des Jahres". RTLplus wird die Show aufzeichnen und am 5. Dezember zur besten Sendezeit ausstrahlen.

Für die Show angekündigt sind Schlager-Größen wie Maite Kelly, Marianne Rosenberg, Thomas Anders, Vanessa Mai, Fantasy, Semino Rossi, Vicky Leandros, Nik P., Mickie Krause, Kerstin Ott, Michelle, Jörg Bausch, Eloy de Jong sowie die Newcomer Sonia Liebing und Sotiria. Darüber hinaus gibt es auch einen Auszug aus dem Wolfgang-Petry-Musical "Wahnsinn" zu sehen. Das Line-Up erinnert damit stark an das des "Schlagerbooom", etliche Künstler waren vor einigen Tagen auch dort zu sehen. Und ähnlich wie Florian Silbereisen in der ARD-Show wird auch Moderatorin Inka Bause selbst zum Mikro greifen und singen.

