Miriam Sinno gewinnt Moderatoren-Casting von Sky

600 Menschen haben sich bei einem Job-Casting von Sky beworben, nun gibt es eine Gewinnerin. Miriam Sinno hat sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt und erhält nun einen Arbeitsvertrag von Sky Sport und tritt damit die inoffizielle Nachfolge von Esther Sedlaczek an.



29.10.2018



In den vergangenen Monaten hat Sky gemeinsam mit der Online-Jobplattform StepStone nach Moderatoren-Nachwuchs gesucht ( DWDL.de berichtete ). Nun gibt es eine Gewinnerin: Miriam Sinno (Foto) hat sich gegen 600 Bewerber durchgesetzt, am Ende trat sie noch gegen drei anderen Finalisten an. Sinno erhält jetzt einen Arbeitsvertrag bei Sky Sport und wird demnächst vor der Kamera zu sehen sein.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky: "Die Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen. Die letzten vier Kandidaten, jeweils zwei Frauen und zwei Männer, waren auf einem vergleichbar hohen Niveau. Ich bin froh, dass wir einen Sieger gefunden haben, besser gesagt eine Siegerin. Mit Miriam Sinno hat dabei eine äußerst charismatische Kandidatin gewonnen - ein richtig guter Typ."

Miriam Sinno tritt damit in die Fußstapfen von Esther Sedlaczek, die sich 2010 ebenfalls in einem offenen Casting gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt hatte und noch heute als Moderatorin für Sky arbeitet. Sinno ist 27 Jahre alt und startete ihre berufliche Karriere bei Axel Springer, wo sie ein Volontariat im Print- und Digital-Bereich absolvierte. Im Anschluss arbeitete sie bei Bild.de als Moderatorin der täglichen Video-Nachrichtensendung "Bild Daily". Zudem entwickelte und moderierte sie dort auch ein eigenes Fußball-Format. Zuletzt arbeitete Sinno als Redakteurin und Reporterin beim Frühstücksfernsehen von Sat.1.

