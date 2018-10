80. Geburtstag: ZDF-Doku beleuchtet Leben von Heino

© ZDF/Horst Ossinger/dpa

29.10.2018

Das ZDF wird zum 80. Geburtstag von Heino eine Dokumentation über den Schlagersänger ausstrahlen. "Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen" läuft am 11. Dezember im Rahmen von "ZDFzeit" zur besten Sendezeit. In 45 Minuten Sendezeit beleuchtet Filmemacher Jörg Müllner das Leben und die Karriere des Mannes, der in Deutschland mehr Platten verkauft hat als die Beatles und nach wie vor auf der Bühne steht.

Heino ist ein durchaus streitbarer Künstler und sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt gab es Kritik an Heinos Album "Die schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandslieder", worauf auch einige Songs zu hören waren, die in der NS-Zeit sehr populär waren. Heino wehrte sich gegen die Kritik und erklärte, die Lieder könnten nichts dafür, wenn sie von den Nazis instrumentalisiert worden seien. 2015 war Heino Jury-Mitglied bei der zwölften Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Jörg Müllner begleitete den Sänger auf dessen Tourneereisen und führte Interviews mit ihm, engen Wegbegleitern und auch Kritikern. Aus der Familie kommen Heinos Frau Hannelore, seine Schwester Hannelore und sein Enkel Sebastian zu Wort. Auch Heinos Manager Jan Mewes sowie Produzent Martin Ernst hat Müllner getroffen. Zusätzlich dazu sollen Historiker Ingo Grabowsky, Philosoph Wolfgang Buschlinger und "Rolling Stone"-Chefredakteur Sebastian Zabel den Werdegang des Musikers zeit- und kulturgeschichtlich einordnen.

