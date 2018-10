True Crime: Nitro zeigt US-Reihe "Copycat Killers"

© MG RTL D / Story House Productions

In Serien und Filmen wird häufig und meist sehr unterschiedlich gemordet. Einige dieser fiktiven Handlungen haben jedoch Menschen zu echten Mördern werden lassen, das greift die US-Reihe "Copycat Killers" auf, die Nitro ab Ende November zeigt.



30.10.2018 - 13:37 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2018 - 13:37 Uhr

Nitro hat die Ausstrahlung der US-Krimireihe "Copycat Killers" in Aussicht gestellt. Ab dem 24. November zeigt der Sender jeden Samstag ab 21:10 Uhr zwei Folgen am Stück. In den USA sind seit 2016 beim Reelz Channel bereits mehr als 30 Ausgaben zu sehen gewesen, Nitro nimmt vorerst 23 Folgen ins Programm. Einige davon liefen in Deutschland auch schon bei Spiegel Geschichte, Nitro dürfte ihnen nun etwas mehr Aufmerksamkeit verschaffen.

In "Copycat Killers" geht es um tatsächlich geschehene Mordfälle, bei denen sich die Täter berühmte Tathergänge aus Filmen zum Vorbild genommen haben. Nitro bedient dabei weiter das derzeit so boomende Genre True Crime. Neben nachgestellten Szenen kommen auch echte Ermittler und Angehörige der Opfer zu Wort. In den ersten beiden Ausgaben am 24. November geht es um Mordfälle, die auf Geschehnissen in den Filmen "Natural Born Killers" und "Scream" basieren.

Teilen