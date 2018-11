DMAX legt geplante "Guinness Show" vorerst auf Eis

© Discovery Networks Deutschland

Eigentlich wollte DMAX die "Guinness Show" zurück ins Fernsehen bringen, das kündigte zumindest Programmchef Oliver Nowotny im Frühjahr an. Nach DWDL.de-Informationen wird es dazu aber nicht kommen: Die Produktion liegt auf Eis.



02.11.2018 - 08:40 Uhr von Timo Niemeier 02.11.2018 - 08:40 Uhr

In einem DWDL.de-Interview hat DMAX-Programmchef Oliver Nowotny im März dieses Jahres eine Verdreifachung des Senderbudgets angekündigt (Hier geht’s zum Interview). Investieren wollte man auch im Bereich Entertainment, wie Nowotny damals unterstrich. "Das wird für uns ein großer Schritt, den ich persönlich als sehr aufregend empfinde, weil man da mit ganz anderen Budgets hantiert. Da verlassen wir auch unsere Comfort Zone", so der Programmchef. Im Entertainment lasse sich mit den richtigen Formaten ein wesentlich größerer Impact erzielen, als das man das bislang mit anderen Sendungen geschafft hätte.

Im Zuge dessen kündigte Nowotny auch ein Reboot der "Guinness Show" an, die in Deutschland bereits im Ersten, bei RTL sowie bei RTL II zu sehen gewesen ist. Man wolle aber anders erzählen als in der Vergangenheit, so Nowotny im März. "Wir sind on location bei den Weltrekorden und machen keine Studioshow. Es gibt stets einen Haupt-Weltrekord, um den sich jede Sendung dreht und über Einspieler herum werden wir weitere Rekorde zeigen." Doch nach DWDL.de-Informationen hat DMAX die Show vorerst abgesagt. Ganz offensichtlich war das Projekt, um das sich Warner Bros. kümmern sollte, doch schwerer zu realisieren, als man das zunächst angenommen hatte.

Auf Nachfrage bestätigt eine Sendersprecherin: "Wir haben die Show aus produktionstechnischen und logistischen Gründen vorerst verschoben." Dennoch will man beim Sender das Format noch nicht gänzlich abschreiben: "Grundsätzlich finden wir das Thema ‘Guinness-Rekorde’ weiterhin spannend." Ob es in Zukunft aber eine "Guinness Show" bei DMAX zu sehen geben wird, ist derzeit eher fraglich.

Von der abgesagten Produktion abgesehen, hat DMAX in den zurückliegenden Wochen und Monaten aber viele neue Formate auf Sendung geschickt. Der Erfolg jedoch schwankt von Format zu Format gewaltig. Im Interview mit DWDL.de kündigte Oliver Nowotny im März auch die bislang größte Eigenproduktion des Senders an - "Goldrausch am Yukon". Das Format startete in der vergangenen Woche mit 190.000 Zuschauern und 1,0 Prozent Marktanteil ziemlich verhalten. Die zweite Ausgabe schlug sich in dieser Woche aber schon etwas besser. Das von Sophia Thomalla Co-moderierte "Devil’s Race" war in den zurückliegenden Wochen zudem kein Erfolg, im Schnitt standen hier nur 1,0 Prozent Marktanteil zu Buche. Das Format "Männer(t)räume" wurde nach zwei Ausgaben in der Primetime gar in den späten Abend verschoben.

Ein großer Erfolg war dagegen die erste Vorabend-Eigenproduktion von DMAX: "A2 - Abenteuer Autobahn". Die Geschichten von Deutschlands vielleicht bekanntester Autobahn kamen auf dem werktäglichen Sendeplatz um 18:15 Uhr auf durchschnittlich 2,8 Prozent Marktanteil - das Format lag damit deutlich über den Normalwerten von DMAX. Auch die Wiederholungen liefen gut. Eine zweite Staffel des Formats startet am 12. November - dann sogar eine Stunde später (DWDL.de berichtete).

