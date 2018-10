DMAX spendiert zweiter "A2"-Staffel neuen Sendeplatz

© Fotolia/winyu

Nach dem schönen Erfolg der ersten Staffel, bringt DMAX seine vorabendliche Eigenproduktion "A2 - Abenteuer Autobahn" im November zurück auf Sendung. Dabei setzt man allerdings auf einen neuen Sendeplatz.



25.10.2018 - 13:55 Uhr von Timo Niemeier 25.10.2018 - 13:55 Uhr

Mit "A2 - Abenteuer Autobahn" hat DMAX in den zurückliegenden Monaten einen schönen Erfolg eingefahren. Die Erstausstrahlungen lagen im Mai und Juni deutlich oberhalb des Senderschnitts, die 20 Folgen erreichten auf dem werktäglichen Sendeplatz um 18:15 Uhr rund 2,8 Prozent Marktanteil. Und selbst in der Wiederholung lief es danach noch sehr ordentlich. Kein Wunder also, dass der Sender eine zweite Staffel bei Tresor TV orderte. Nun hat der Sender bekanntgegeben, wann die neuen Folgen zu sehen sein werde.

Und dabei weiß der Sender durchaus zu überraschen: Trotz der Tatsache, dass es sehr gut gelaufen ist, bekommt das Format einen neuen Sendeplatz. Die zweite Staffel von "A2" feiert am Montag, den 12. November ihre Premiere. Erneut stehen DMAX 20 frische Folgen zur Verfügung. Diese werden montags bis freitags um 19:15 Uhr gezeigt werden - also eine Stunde später als bislang. Das ist durchaus ein Risiko, ist die Konkurrenz zu dieser Uhrzeit doch noch einmal etwas stärker als um 18:15 Uhr. Inhaltlich ändert sich allerdings nichts: DMAX begleitet in der Sendung Menschen, die an der stark befahrenen Autobahn leben und arbeiten. Das reicht von der Autobahnpolizei über LKW-Fahrer in tonnenschweren Brummis bis hin zu den Asphaltkolonnen, die auf der Strecke den Weg pflastern.

