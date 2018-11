ProSieben nennt Promis für neues "Duell um die Welt"

© ProSieben

Am 24. November melden sich Joko und Klaas mit dem "Duell um die Welt" zurück - werden dann aber nicht mehr selbst um die Welt fliegen, sondern lassen Promis für ihr Team antreten. Nun steht fest, wer sich das zutraut...



02.11.2018 - 15:08 Uhr von Uwe Mantel 02.11.2018 - 15:08 Uhr

Seit 2012 schickten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlaf regelmäßig für teils halsbrecherische Aufgaben in aller Herren Länder, das "Duell um die Welt" ist bis heute das erfolgreichste Format der beiden. Dass sie selbst gern weniger für das Format unterwegs sein würden, ist allerdings schon lange bekannt. Aus diesem Grund feiert nun am 24. November nun eine neue Version Premiere: In den nächsten drei Ausgaben schicken Joko und Klaas andere Promis stellvertretend in den Kampf um Länderpunkte für ihr jeweiliges Team.

Nun gab ProSieben bekannt, wer wagemutig genug war, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen. In der ersten Ausgabe am 24. November besteht das Team Joko aus Tim Mälzer und Steven Gätjen, während im Team Klaas Thomas Hayo und Palina Rojinski antreten. Bei der zweiten Ausgabe am 1. Dezember treten dann im Team Klaas Sido und Johannes B. Kerner an, während Joko Thorsten Legat und Jeannine Michaelsen ins Rennen schickt. Michaelsen weiß zumindest gut, worauf sie sich einlässt: Sie ist seit dem Start auch die Moderatorin des Formats.

