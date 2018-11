Das Erste zeigt "Football Leaks"-Doku nach dem "Tatort"

© ARD

Der "Spiegel", der NDR und das Recherchenetzwerk EIC haben mehr als 70 Millionen teils vertrauliche Dokumente aus dem Profi-Fußball ausgewertet. Am Freitag um 18 Uhr startete die Berichterstattung, Das Erste zeigt am Sonntag eine Sondersendung



02.11.2018 - 18:22 Uhr von Uwe Mantel 02.11.2018 - 18:22 Uhr

Geheime Absprachen hochrangiger Verbandsfunktionäre mit Vertretern von Fußballclubs, Verhandlungen an Kontrollkammern vorbei, Pläne für die Gründung eines neuen europäischen Elite-Wettbewerbs und fragwürdiges Verhalten des heutigen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino: Die Fußball-Welt wird in den kommenden Tagen einiges zu lesen und zu diskutieren bekommen. Dem "Spiegel" wurden 3,4 Terabyte an teils vertraulichen Daten zugespielt, mehr als 70 Millionen Dokumente. Ausgewertet wurden sie in den letzten Monaten vom "Spiegel", dem NDR und dem Recherchenetzwerk "European Investigative Collaborations" EIC. Veröffentlicht werden die Ergebnisse in den beteiligten Medien seit diesem Freitag, 18 Uhr.

Das Erste ändert dafür am kommenden Sonntag sein Programm: Im Anschluss an den "Tatort" um 21:45 Uhr wird die 60-minütige Dokumentation "Football Leaks - von Gier, Lügen und geheimen Deals". Der 60-minütige Film gibt einen Überblick über den ersten Teil der Recherchen und widmet sich der Frage, woher die Daten kommen. Anne Will befindet sich aktuell ohnehin in der Herbstpause, die ursprünglich geplante Wiederholung der Komödie "Allmen und das Geheimnis der Libellen" entfällt dadurch.

Der Radiosender NDR Info berichtet seit Freitag, 18:00 Uhr über die Recherche und sendet am Montag, 5. November, um 20:30 Uhr ein Feature zum Thema. Zudem zeichnen die Reporter den Weg der Recherche im sechsteiligen Podcast "Football Leaks - wie gierige Bosse den Fußball zerstören" nach und geben Einblicke in ihre Arbeit, in die streng vertrauliche Zusammenarbeit mit den anderen Journalistinnen und Journalisten und die Kooperation im Recherche-Netzwerk EIC. Online gibt's von der ARD eine Sonderseite der "Sportschau", "Spiegel Online" bündelt seine Artikel auf einer Übersichtsseite.

