Oliver Lewis leitet Gastronomie-Vertrieb bei Sky

Der Bereich Business Solutions bei Sky Deutschland bekommt einen neuen Chef, ab sofort wird Oliver Lewis das Geschäft für Gastronomie, Hotellerie und Kliniken leiten. Paul Sexton-Chadwick bleibt an Bord und wird Chef von Sky Ticket.



05.11.2018 - 15:28 Uhr von Timo Niemeier 05.11.2018 - 15:28 Uhr

Fast viereinhalb Jahre lang ist Paul Sexton-Chadwick Senior Vice President für den Bereich Business Solutions bei Sky gewesen, nun kommt es hier zu einem Wechsel. Sexton-Chadwick gibt den Posten ab, um sich künftig als Leiter von Sky Ticket vollständig auf den Streamingservice zu konzentrieren. Oliver Lewis übernimmt seinen bisherigen Job und kümmert sich seit Monatsbeginn um das Geschäft von Sky mit Gastronomie, Hotellerie und Kliniken.

Lewis ist bereits seit 2001 bei der Sky Group in Großbritannien und Deutschland tätig, zuletzt hatte er als Senior Vice President die Abteilung Trade Planning and Performance geführt. Sein Fokus lag auf der Koordination der Bereiche Marketing, Vertrieb und Customer Relationship Management für bestehende und neue Kunden. Zwischen 2011 und 2013 verantwortete Lewis den Bereich Strategie. Hier zählten die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im Kerngeschäft und in neuen Geschäftsbereichen sowie die Unterstützung des Senior Management Teams bei der Verlängerung der Bundesliga-Übertragungsrechte zu seinen Aufgaben. Lewis kam 2009 zu Sky Deutschland und war damals auch an der Markteinführung von Sky Go beteiligt.

Sky hatte sich erst vor einigen Wochen mit DAZN und Eurosport auf eine Zusammenarbeit im Bereich der Gastro-Angebote geeinigt. Seither können die beiden Dienste auch via Sky abonniert werden - im Fall von Eurosport ging das mit einer kräftigen Preiserhöhung einher (DWDL.de berichtete). Sein Angebot für die Gastronomie-Branche will Sky zwischen dem 10. und 14. November auf der Messe "Alles für den Gast" in Salzburg vorstellen. Im Fokus dabei stehen die Kooperationen mit DAZN und Eurosport.

