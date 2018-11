Das Erste zeigt zwei neue Märchenfilme an Weihnachten

© ARD/Marion von der Mehden/Michael Rahn/Montage Evelyn Frey

Auch wenn der Titel der Märchen-Reihe längst nicht mehr passt, wird es auch in diesem Jahr wieder neue Filme unter dem Label "6 auf einen Streich" zu sehen geben. Neben zwei Premieren gibt's gleich acht Wiederholungen im Ersten zu sehen.



07.11.2018 - 14:00 Uhr von Alexander Krei 07.11.2018 - 14:00 Uhr

Auch in diesem Jahr werden an Weihnachten wieder zahlreiche Märchenfilme im Ersten zu sehen sein, die meisten davon jedoch als Wiederholung. Allerdings werden immerhin zwei Premieren den Weg ins Programm schaffen: So wird es am ersten Weihnachtstag um 14:45 Uhr "Das Märchen von der Regentrude" zu sehen geben, einen Tag später läuft um 13:15 Uhr "Die Galoschen des Glücks". Dabei handelt es sich um die Neuverfilmungen 45 und 46 der Reihe "Sechs auf einen Streich".

Wie gehabt werden die klassischen Stoffe neu interpretiert. Anders als im Original von Hans Christian Andersen gibt es beispielsweise in der Neuverfilmung "Die Galoschen des Glücks" ein Schloss, eine Prinzessin und eine Liebesgeschichte. So war die RBB-Märchenredaktion - im Gegensatz zu dem dänischen Schriftsteller - ein Freund romantischer Geschichten, weshalb die Handlung nun ins Barockzeitalter verlegt wurde, wie es heißt. Theodor Storms "Regentrude" sei durch die Hitze dieses Jahres indes zu einem "Sommermärchen" geworden.

"Das Märchen von der Regentrude" ist eine Produktion der Zieglerfilm Köln, "Die Galoschen des Glücks" wurde von der Neue Schönhauser Filmproduktion hergestellt. In den Hauptrollen sind Janina Fautz und Raphael Gareisen sowie Jonas Lauenstein, Luise von Finck und Josefine Voss zu sehen. Daneben standen auch renommierte Schauspieler wie Axel Prahl, Inka Friedrich und Annette Frier für die Märchenfilme vor der Kamera.

Neben den beiden Premieren wird es im Ersten übrigens in diesem Jahr zwischen dem 24. und 26. Dezember noch acht Wiederholungen zu sehen geben, darunter "Schneewittchen", "Dornröschen", "Rapunzel" und "Aschenputtel".



Teilen