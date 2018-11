Judith Williams in neuer Balder-Show in Sat.1 zu sehen

© MG RTL D / Robert Grischel

Die gute alte Zeit geht ja immer: In der neuen Show "Was für ein Jahr" blickt Sat.1 demnächst in die Vergangenheit. Zwei Promis treten darin mit ihren Teams gegeneinander an, mit dabei ist auch Vox-"Löwin" Judith Williams. Hugo Egon Balder moderiert die Show.



09.11.2018 - 11:39 Uhr von Timo Niemeier 09.11.2018 - 11:39 Uhr

Bereits im Sommer hat Sat.1 auf den Screenforce Days die neue Show "Was für ein Jahr" mit Hugo Egon Balder angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun gibt es weitere Informationen: Noch im November starten die Aufzeichnungen, insgesamt acht Folgen werden von Talpa Germany produziert. Einen konkreten Sendetermin will Sat.1 noch nicht verraten, "Was für ein Jahr" soll aber im Frühjahr 2019 am Freitagabend ausgestrahlt werden.

In dem Format setzt Sat.1 auf Nostalgie - das kommt nicht von ungefähr. Auch Luke Mockridge war mit seinen Rückblicken in die 90er und 00er Jahre schließlich sehr erfolgreich. In "Was für ein Jahr" wird aber nicht nur zurückgeblickt: Sat.1 setzt in jeder Ausgabe auf zwei Promis, die als Kapitäne ein ganzes Team anführen. In diversen Quiz- und Spielrunden geht es um Dinge wie die größten Hits, schrägsten Modetrends und die besten TV-Momente der letzten Jahre. In jeder Ausgabe geht es um ein bestimmtes Jahr.

Interessant ist ein Blick auf die Team-Kapitäne, die an der Sendung teilnehmen werden. Denn wie Sat.1 gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird auch Judith Williams ein Team in der Show anführen. Sie ist Teleshopping-Moderatorin, den meisten dürfte sie aber durch ihre Rolle in dem Vox-Format "Die Höhler der Löwen" bekannt sein. Dort ist sie seit Beginn der Show 2014 mit dabei. In "Was für ein Jahr" tritt sie gegen Wigald Boning und dessen Team an. Darüber hinaus sind auch Ruth Moschner und Bülent Ceylan Team-Kapitäne in der neuen Sat.1-Show, pro Ausgabe wird immer nur ein Promi-Duo zu sehen sein. Williams/Boning und Moschner/Ceylan wechseln sich also ab.

