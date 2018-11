RTL II setzt nach "The Dome" auf Kinofilm der Lochis

© Constantin Film

Wenn RTL II Anfang Dezember die Neuauflage der Musikshow "The Dome" zeigt, erwartet man offenbar vor allem viele sehr junge Zuschauer. Halten will man die in der Primetime mit einem Film der Lochis aus dem Jahr 2015.



16.11.2018 - 11:41 Uhr von Timo Niemeier 16.11.2018 - 11:41 Uhr

Am 1. Dezember zeigt RTL II am Vorabend die Neuauflage von "The Dome", zu sehen sind dann nicht nur große Musikstars, sondern auch bekannte Youtuber und andere Influencer. Daher ist das Primetime-Programm, dass der Sender nun bekanntgegeben hat, wohl nur folgerichtig. Um 20:15 Uhr zeigt man den Film "Bruder vor Luder" von den Lochis. Der Streifen kam 2015 in die Kinos und erhielt überwiegend schlechte Kritiken, in der Filmdatenbank IMDb kommt er auf eine Bewertung von 1,8 von 10.

Trotz vernichtender Kritiken spielte der Film mehr als zweieinhalb Millionen Euro ein. Heiko und Roman Lochmann ("Die Lochis") spielen nicht nur die Hauptrollen, sondern führten zusammen mit Tomas Erhart auch Regie. In Gastrollen sind weitere Youtuber wie Dagi Bee, Simon Desue, LionT und Fresh Torge zu sehen, auch Oliver Pocher spielt mit. Inhaltlich geht es um die beiden Youtube-Stars, die Opfer einer Intrige werden, gleichzeitig aber auch ihre große Liebe finden. RTL II wird hoffen, dass schon zu "The Dome" möglichst viele Lochis-Fans einschalten - und dann später einfach dran bleiben. Bei der Musikshow sind Heiko und Roman Lochmann ebenfalls mit dabei. Nach "Bruder vor Luder" wiederholt der Sender "Scary Movie".

Darüber hinaus hat RTL II nun auch bekanntgegeben, wie es den Sendeplatz um 17:10 Uhr bis Jahresende bespielt. Dort startete in dieser Woche ja die neue Daily Soap "Leben.Lieben.Leipzig", von der man allerdings nur 15 Folgen hat produzieren lassen. Am 3. Dezember übernimmt daher vorerst die Scripted Reality "Wache Hamburg" den Sendeplatz. Das Format lief 2017 schon einmal für rund vier Monate beim Sender, war während dieser Zeit aber kein Erfolg. Im Schnitt schalteten damals nur 350.000 Menschen ein, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 4,7 Prozent und damit unter den Normalwerten von RTL II.

