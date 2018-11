Joko und Klaas arbeiten an neuer Wettkampf-Show

© ProSieben/Marco Justus Schöler

Im nächsten Jahr soll es eine neue Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geben, in der sich die beiden "das Leben zur Hölle machen" werden. Im "Duell um die Welt" lassen sie aber zunächst anderen Promis den Vortritt.



19.11.2018 - 20:06 Uhr von Alexander Krei 19.11.2018 - 20:06 Uhr

Seit dem Ende von "Circus Halligalli" sieht man Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nur noch selten vor der Kamera vereint. Aktuell arbeiten die Moderatoren aber wieder an einer gemeinsamen Show, wie ProSieben-Chef Daniel Rosemann laut "NOZ" in Berlin erklärte. Beide sollen dabei das tun, "was sie am besten können: Sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen".

Konkrete Details zum Konzept der Show, die nach derzeitigen Planungen im Frühjahr produziert werden soll, waren zunächst nicht zu erfahren. "Es wird in gewisser Weise gegeneinander gehen, aber in einer innovativeren Form, als man jetzt erwarten könnte", sagte Heufer-Umlauf. "Contest-Shows gibt es ja nicht erst seit uns, und mit uns ist es nicht weniger geworden."

Zunächst steht nun aber das überarbeitete "Duell um die Welt" an, bei dem Winterscheidt und Heufer-Umlauf die waghalsigen Reisen anderen Promis überlassen. Zunächst sind zwei Folgen entstanden, die am kommenden Samstag sowie am 1. Dezember bei ProSieben ausgestrahlt werden.

