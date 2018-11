RTL schickt "Nachtschwestern" in eine erste volle Staffel

© MG RTL D / Christoph Assmann

Nach der Pilotierung einer ersten Folge von "Nachtschwestern" hat RTL jetzt grünes Licht für eine erste Staffel der Serie gegeben. UFA Serial Drama produziert zehn Folgen. Engagiert haben die Kölner für die Serie neben einer "Tatort"-Schauspielerin zahlreiche Soap-Darsteller.



22.11.2018 - 08:00 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2018 - 08:00 Uhr

Am Donnerstag haben die Dreharbeiten für die neue RTL-Serie "Nachtschwestern" begonnen. Davon ließen die Kölner zuletzt eine Pilotfolge von UFA Serial Drama produzieren (DWDL.de berichtete), nun entstehen zehn Folgen. Gedreht wird noch bis Ende Februar 2019 in Berlin und Köln, wann RTL die Serie zeigt, steht derzeit noch nicht fest. Geplant ist eine Ausstrahlung in der nächsten TV-Saison in der Primetime.





Inhaltlich spielt "Nachtschwestern" in Köln. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Krankenschwestern und -pfleger einer Kölner Notaufnahme, die den oft stressigen Dienst mit Herz und Können bewältigen. Alles, was nachts passiert, landet in der Notaufnahme: Verkehrsunfälle, betrunkene Teenies, Opfer von Kneipenschlägereien und manchmal auch peinliche Sex-Unfälle. Engagiert hat man für die Serie unter anderem Mimi Fiedler, die vor allem durch ihre "Tatort"-Rolle Nika Banovic bekannt ist. Darüber hinaus sind in weiteren Hauptrollen Ines Kurenbach ("Unter uns"), Sila Şahin ("GZSZ"), Oliver Franck ("GZSZ"), Nassim Avat ("Alles was zählt"), Marc Dumitru ("Das Haus Anubis") und Valerie Huber ("Gestüt Hochstetten") zu sehen.

Ella (Ines Kurenbach) kommt nach 16 Jahren wieder ans Klinikum Köln-West zurück und trifft dort auf ihre ehemals beste Freundin Nora (Mimi Fiedler), die jetzt die Station leitet und allen Grund hat, sie zu hassen. Doch Ella bleibt keine Wahl: Sie ist frisch getrennt und muss ihre drei Kinder ernähren. "Der Hauptfokus liegt auf den Krankenschwestern, die den temporeichen Alltag in der nächtlichen Notaufnahme engagiert bewältigen", sagt Christiane Ghosh, Executive Producerin bei RTL für die neue Serie. "Die Fälle der Nacht spannen den Bogen über die einzelnen Folgen. Im Vordergrund aber stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Teams, vor allem der große Konflikt von Ella und Nora – zwei Frauen, zwischen denen eine tiefe, alte Verletzung steht. Zwei Krankenschwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und sie sind trotzdem ein perfektes Team."

Produzent bei UFA Serial Drama ist Markus Brunnemann, als ausführende Produzentin agiert Annette Herre, die bereits bei "Alles was zählt" als Producerin und Regisseurin tätig war. Für die Bücher zeichnet Headautorin Sarah Höflich verantwortlich, Regie führen Chris Heininger, Gudrun Scheerer und Tina Kriwitz. Auf RTL-Seite liegt das Projekt bei Unterhaltungschef Tom Sänger und damit im Bereich Show & Daytime - und nicht bei Fiction-Chef Philipp Steffens.

Markus Brunnemann, Geschäftsführer UFA Serial Drama und Produzent der neuen Serie, erklärt: "'Nachtschwestern' ist eine Working-Place-Serie im Kosmos eines Krankenhauses. Im Zentrum der 1. Staffel steht die hochemotionale Geschichte zweier Frauen, die trotz aller Differenzen im harten Klinikalltag zusammenarbeiten müssen. Wir sind sehr stolz auf das großartige Ensemble, das uns mit seiner Authentizität und seiner Spielfreude im bereits gedrehten Piloten begeistert hat und schon sehr gespannt auf die Bilder der 1. Staffel."

