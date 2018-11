RTL II: Noch zwei neue "Armes Deutschland"-Folgen in 2018

© RTL II

RTL II wird noch in diesem Jahr zwei weitere neue Ausgaben seiner Sozialdoku "Armes Deutschland" zeigen, erstmals blickt man dann auch nach Mallorca. Zuletzt hatte man sich in dem Format Kindern, die in Armut leben, gewidmet.



23.11.2018 - 15:32 Uhr von Timo Niemeier 23.11.2018 - 15:32 Uhr

Neun frische Ausgaben von "Armes Deutschland - Stempeln oder Arbeiten?" hat RTL II in diesem Jahr bislang gezeigt - und im Dezember kommen noch zwei weitere Hinzu. Am 11. und 18. Dezember zeigt RTL II jeweils dienstags zur besten Sendezeit zwei neue Ausgaben der Sozialdokus, die dem Sender zuletzt sehr gute Quoten beschert hat. In der ersten Folge kommt es zudem zu einer Premiere: Erstmals begleitet man einen Obdachlosen auf Mallorca. Dieser hat aber schon ein Rückflugticket nach Deutschland, muss jetzt aber noch die letzten Tage auf der Insel überstehen.

Darüber hinaus gibt es mit einem jungen Paar und einem alleinerziehenden Vater aber zwei weitere Geschichten in der Folge, die klassisch in Deutschland spielen. Ob RTL II künftig in "Armes Deutschland" verstärkt auf Deutsche im Ausland blickt, ist schwer zu sagen, beim Sender hält man sich dazu bedeckt. Fest steht: Der Sender experimentiert munter weiter. Zuletzt zeigte man vier Kinder-Specials von "Armes Deutschland", auch diese lagen allesamt über dem Senderschnitt, in der Spitze waren bis zu 9,2 Prozent Marktanteil drin.

