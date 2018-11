RTL verschiebt neue Sendungen mit Int-Veen und Bessin

© MG RTL D

Eigentlich wollte RTL am Dienstagabend bald zwei neue Formate mit Vera Int-Veen und Ilka Bessin zeigen, nun hat man die längst angekündigten Sendungen wieder aus dem Programmvorlauf genommen. Neue Sendetermine gibt es bislang noch nicht.



25.11.2018 - 09:58 Uhr von Timo Niemeier 25.11.2018 - 09:58 Uhr

In der kommenden Woche wollte RTL seine Dienstags-Primetime eigentlich mal wieder mit neuen Inhalten bestücken, seit Monaten behilft man sich hier mit Wiederholungen von "Der Lehrer". Angekündigt wurden "Das Arm Reich Experiment" mit Ilka Bessin, das am 27. November und 4. Dezember zur besten Sendezeit gezeigt werden sollte, sowie "Vera unterwegs" mit Vera Int-Veen, das für den 11. und 18. Dezember eingeplant war.

Nun hat RTL die beiden angekündigten Sendungen wieder aus dem Programmvorlauf genommen, in Köln spricht man von "programmplanerischen Gründen". Neue Sendetermine gibt es noch nicht. Statt neuen Doku-Inhalten wird "Der Lehrer" auch in den kommenden Wochen mit alten Folgen im Programm bleiben. Auch das für den 18. Dezember geplante "10 Jahre Raus aus den Schulden - Spezial" entfällt.

In "Das Arm Reich Experiment" tauchen je eine reiche und eine arme Familie für einige Tage in das Leben der anderen ein. Sie wohnen in deren Haus und leben deren Alltag. In der anschließenden Talkrunde werden Ausschnitte aus der Doku mit allen Beteiligten diskutiert. Ilka Bessin sollte moderieren, sie war im Sommer bereits in zwei neuen Doku-Formaten von RTL zu sehen. In "Vera unterwegs" reist Vera Int-Veen durch Deutschland und besucht Orte, die durch Armut traurige Schlagzeilen gemacht haben.

Teilen