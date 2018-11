Neue Eigenproduktion: DMAX geht bald in die Luft

© DMAX

Noch vor dem Jahreswechsel setzt DMAX auf eine neue Doku-Reihe. Unter dem Titel "Helden der Lüfte" begleitet der Männersender verschiedene Piloten bei der Arbeit. Die erste Folge wird es wenige Tage vor Weihnachten zu sehen geben.



26.11.2018 - 16:44 Uhr von Alexander Krei 26.11.2018 - 16:44 Uhr

Kurz vor Weihnachten wird DMAX eine neue Eigenproduktion ins Programm nehmen. Dabei handelt es sich um die Doku-Reihe "Helden der Lüfte", in der der Beruf des Piloten in allen Facetten begleitet werden soll, wie es von Seiten des Männersenders heiß. DMAX verspricht Einblicke in die Cockpots und Aufnahmen aus der Vogel- und Begleitperspektive, die die Komplexität des Piloten-Alltags veranschaulichen sollen.

Ausgestrahlt wird das neue Format ab dem 20. Dezember jeweils donnerstags um 22:15 Uhr. In der ersten Staffel geht es etwa um Jan Sobick von der Luftrettung Gießen, der eine Ambulanzmaschine steuert, die im Innenraum einer kleinen Intensivstation gleich. Daneben geht es um einen Mann, der tonnenschwere Lasten durch enge Berglandschaften in Österreich fliegt, um Berghütten zu versorgen. Aber auch ein Training im NATO-Helikopter in Portugal wird von den Kameras begleitet.

Erst im Frühjahr hatte DMAX-Programmchef Oliver Nowotny im DWDL.de-Interview angekündigt, das Budget für Eigenproduktionen zu verdreifachen. "DMAX muss ein klares Versprechen abgeben, gleichzeitig aber neue Zielgruppen erschließen, miteinbeziehen und begeistern", sagte er damals.

Teilen