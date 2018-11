"Spides": Syfy dreht deutsche Science-Fiction-Serie

© Syfy

27.11.2018 - 12:12 Uhr von Alexander Krei 27.11.2018 - 12:12 Uhr

Der Pay-TV-Sender Syfy arbeitet an einer neuen Serie, die in Berlin angesiedelt ist. Unter dem Titel "Spides" soll eine achtteilige Alien-Invasion-Thrillerserie entstehen, in denen Rosabell Laurenti Sellers ("Game of Thrones"), Falk Hentschel ("Legends Of Tomorrow"), Florence Kasumba ("Avengers"), Francis Fulton-Smith ("Die Spiegel-Affäre") und Désirée Nosbusch ("Bad Banks") mitwirken. Weitere Darsteller sind unter anderem Damian Hardung ("Club der roten Bänder"), Aleksandar Jovanovic ("Tatort") und Kimberly Leemans ("The Walking Dead").

Hinter dem Projekt, das aktuell bereits in der Hauptstadt gedreht wird, stehen die Produktionsfirmen Katapult Filmproduktion und Red Sun Films, Co-Produktion und Vertrieb übernimmt Palatin Media. Rainer Matsutani ("Das Inferno – Flammen über Berlin") fungiert als Showrunner, Drehbuchautor und Regisseur. Alexander Kiening ist Produzent mit Bernd Schlötterer, James Cabourne und Wolfgang Behr als Executive Producers. Nevision, Aventin Film und Baby Giant Hollyberg sind Co-Produzenten.

"Als Science Fiction-Thriller mit einem Twist, kombiniert 'Spides' eine packende Geschichte mit einer sowohl international als auch national renommierten Besetzung vor der pulsierenden Kulisse Berlins", sagte Katharina Behrends, NBCUniversal International Networks Managing Director Central and Eastern Europe. Bei Syfy soll die Serie Ende 2019 ausgestrahlt werden. Neben dem deutschsprachigen Markt sind auch weitere Märkte geplant, darunter Großbritannien, Frankreich, Spanien und Lateinamerika.

Im Mittelpunk steht Nora, eine junge Frau, die ohne Erinnerung an ihr früheres Leben aus dem Koma erwacht, nachdem sie eine mysteriöse Droge genommen hatte. Ermittler David Leonhart und seine Partnerin Nique Navar verfolgen die Spur der geheimnisvollen Droge und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Als Nora langsam bewusst wird, was mit ihr passiert ist, beginnt sie eine unglaubliche Verschwörung aufzudecken. Aliens versuchen mit der synthetischen Droge Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen.

