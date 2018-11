Neue Themenwoche: ARD widmet sich 2019 der Bildung

© ARD

Die ARD-Themenwoche wird sich im nächsten Jahr mit dem Thema Bildung beschäftigen. Die Federführung liegt beim Westdeutschen Rundfunk. Zuletzt hatte sich die ARD eine Woche lang mit Facetten der Gerechtigkeit auseinandergesetzt.



27.11.2018 - 15:18 Uhr von Alexander Krei 27.11.2018 - 15:18 Uhr

Vor wenigen Tagen ist die ARD-Themenwoche über Gerechtigkeit zu Ende gegangen, da laufen bereits die Planungen für den Programmschwerpunkt im kommenden Jahr. Diese dreht sich um die "Zukunft der Bildung", so der Arbeitstitel, und soll vom WDR verantwortet werden. Das gab die ARD am Dienstag bekannt.

Das Erste, die Fernseh- und Radioprogramme der ARD sowie die Online-Angebote der Senderfamilie werden sich dem Thema in unterschiedlichen Genres und aus verschiedenen Blickwinkeln widmen. Ziel sei es, eine der zentralen Herausforderungen in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen und damit eine nachhaltige öffentliche Diskussion anzustoßen.

Die Themenwoche "Gerechtigkeit" erreichte zuletzt nach Angaben der ARD alleine im Fersnehen knapp 37 Millionen Menschen, die mindestens eine Sendung sahen. Die Online-Seiten zur Themenwoche wurden rund 1,3 Millionen Mal besucht.

