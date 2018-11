Fox zeigt neue "Shameless"-Folgen nach "Walking Dead"

© Showtime

Die neunte Staffel von "Shameless - Nicht ganz nüchtern" schafft im Februar ihren Weg nach Deutschland. Bei Fox werden die neuen Folgen im Anschluss an "The Walking Dead" laufen, das am selben Abend auf den Bildschirm zurückkehrt.



28.11.2018 - 14:46 Uhr von Alexander Krei 28.11.2018 - 14:46 Uhr

Der Pay-TV-Sender Fox wird im kommenden Jahr die neunte Staffel der US-Serie "Shameless - Nicht ganz nüchtern" ins Programm nehmen. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es die neuen Folgen ab dem 11. Februar jeweils montags um 21:45 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Ein prominenter Sendeplatz, schließlich läuft im Vorfeld der Quoten-Hit "The Walking Dead" (DWDL.de berichtete).

In der neuen Staffel entdeckt Frank Gallagher (William H. Macy) die Lokalpolitik für sich – er hat schließlich gehört, dass hier Geld zu holen wäre. Als Repräsentant der hart arbeitenden, aber von der Politik vergessenen, weißen Arbeiterschaft von Chicago rührt Frank fortan die Werbetrommel für einen zwielichtigen Kongressabgeordneten. Tochter Fiona (Emmy Rossum) will weiter in Immobilien investieren und lässt sich auf ein riskantes Geschäft ein, mit fatalen Folgen.

Alle Episoden von "Shameless - Nicht ganz nüchtern" werden im Anschluss an die lineare TV-Ausstrahlung auch zum Abruf bereitgestellt. Zu sehen gibt es die Folgen über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket sowie Vodafone Select und GigaTV.

