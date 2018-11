Ralf Scholt gibt Leitung der hr-Sportredaktion ab

© hr/Benjamin Knabe

Ralf Scholt gibt die Leitung der Sportredaktion des Hessischen Rundfunks (hr) zum Jahresende auf eigenen Wunsch ab, wird dem Sender aber erhalten bleiben. Wer ihm nachfolgen wird, ist derzeit noch nicht entschieden.



28.11.2018 - 16:23 Uhr von Timo Niemeier 28.11.2018 - 16:23 Uhr

Wechsel in der Sportredaktion der hr: Ralf Scholt, der diesen Bereich seit 15 Jahren geleitet hatte, gibt die Verantwortung zum Jahresende ab. Das hat der Sender nun mitgeteilt. Scholt gibt die Leitung laut hr auf eigenen Wunsch ab, um sich in Zukunft vermehrt auf die aktuelle Berichterstattung zu konzentrieren.

Scholt wird den hr dann auch nicht verlassen, sondern weiter für den Sender tätig sein. So wird er beispielsweise das Radrennen am 1. Mai sowie den Frankfurt-Marathon begleiten. Wer künftig die Sportredaktion des hr leiten wird, ist unklar, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Harald Kieffer, Leiter Programmbereich Politik und Zeitgeschehen, übernimmt in einem Übergangszeitraum die kommissarische Leitung der Redaktion. Bevor Scholt 2004 zum hr kam, arbeitete er 16 Jahre lang beim WDR in der Sportredaktion.

