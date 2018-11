ARD-Dritte zeigen US-Miniserie "Holocaust" nochmal

© WDR/DEGETO

1978 ist die Miniserie "Holocaust" ein großer Abräumer bei der Emmy-Verleihung gewesen, in Deutschland hat die Serie für reichlich Diskussionen gesorgt. Nun werden die vier Teile Anfang 2019 noch einmal von WDR, NDR und SWR wiederholt.



30.11.2018 - 16:00 Uhr von Timo Niemeier 30.11.2018 - 16:00 Uhr

WDR, NDR und SWR haben angekündigt, die US-Miniserie "Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss" Anfang des kommenden Jahres noch einmal zu zeigen. Die vier Folgen stammen eigentlich schon aus dem Jahr 1978, ergänzen wollen die Sender die Ausstrahlung um eine aktuelle Dokumentation zur Serie. Die Serie von Marvin J. Chomsky erzählt die fiktive Geschichte der jüdischen Arztfamilie Weiss, die in Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus lebt.

Die Serie wurde in Deutschland erstmals vor 40 Jahren gezeigt und sorgte damals für viele Schlagzeilen rund um die NS-Vergangenheit. WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn sagt: "Die Serie 'Holocaust' hat Fernseh- und Zeitgeschichte geschrieben. Vielen der 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brannten sich damals Bilder und Wahrheiten ins Gedächtnis, die man sich bis dahin trotz allen Wissens einfach nicht vorstellen wollte oder verdrängt hatte. Sie brachte den Holocaust ins kollektive Bewusstsein der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft." Er selbst, so Schönenborn weiter, habe 'Holocaust' im Schulunterricht gesehen. "Es war erschütternd, das werde ich nie vergessen. Ich finde es wichtig, diese historische Serie auch 40 Jahre nach der Erstausstrahlung wieder zu zeigen. Denn in einer Zeit, in der Antisemitismus in unserer Gesellschaft leider immer noch eine Rolle spielt, haben die Zuschauerinnen und Zuschauer somit die Möglichkeit, die Serie mit aktuellem Blick zu sehen."

Nach den Ausstrahlungen 1979 gab es Diskussionsrunden, bei denen die Zuschauer telefonisch ihre Meinungen einbringen konnten. Auch in den USA war die Serie ein riesiger Erfolg und wurde für insgesamt 15 Emmys nominiert. Bei der Preisverleihung 1978 gewann die Produktion schließlich acht Auszeichnungen, darunter auch den Emmy als beste Miniserie. Meryl Streep und Michael Moriarty wurden außerdem als beste Hauptdarstellerin bzw. bester Schauspieler geehrt.

Alle Sendetermine im Überblick:



WDR Fernsehen:

7.1.2019, 22.00 Uhr, "Holocaust" - Teil 1

8.1.2019, 22.10 Uhr, "Holocaust" - Teil 2

14.1.2019, 22.10 Uhr, Dokumentation "Wie 'Holocaust' ins Fernsehen

kam", 22.55 Uhr, "Holocaust" - Teil 3

15.1.2019, 22.10 Uhr, "Holocaust" - Teil 4



NDR Fernsehen:

7.1.2019, 22.00 Uhr, "Holocaust" - Teil 1

14.1.2019, 23.15 Uhr, "Holocaust" - Teil 2

16.1.2019, 23.45 Uhr, "Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam"

21.1.2019, 23.15 Uhr, "Holocaust" - Teil 3

28.1.2019, 23.15 Uhr, "Holocaust" - Teil 4



SWR Fernsehen:

9.1.2019, 22.00 Uhr, "Holocaust" - Teil 1

16.1.2019, 22.00 Uhr, "Holocaust" - Teil 2, 23.35 Uhr, Dokumentation

"Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam"

23.1.2019, 22.00 Uhr, "Holocaust" - Teil 3

30.1.2019, 22.00 Uhr, "Holocaust" - Teil 4

Teilen