Neues Konzept: "Dinner Party" wieder mit Simon Beeck

Im neuen Jahr wird sich die Produktionsfirma Good Times erneut mit einem veränderten Konzept an der Talkshow "Dinner Party" in Sat.1 versuchen. Als Moderator fungiert dann Simon Beeck, der die Sendung im Oktober schon einmal präsentierte.



11.12.2018 - 10:50 Uhr von Alexander Krei 11.12.2018 - 10:50 Uhr

Das von Good Time produzierte Format "Dinner Party", mit dem in Sat.1 der Drittanbieter-Sendeplatz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0:15 Uhr bespielt wird, hat es sich bekanntlich zur Aufgabe gemacht, mit wechselnden Konzepten auf Zuschauerfang zu gehen. Zu Jahresbeginn wird wieder Moderator Simon Beeck auf den Bildschirm zurückkehren - anders als vor wenigen Wochen soll diesmal jedoch nicht die Musik im Mittelpunkt stehen.

Stattdessen empfängt Beeck in jeder Sendung einen prominenten Gast, um mit ihm über sein Leben und seine Karriere zu sprechen. Dazu soll im Laufe der Sendung häufig noch ein weiterer Besucher ins Studio kommen, der über den Prominenten noch mehr zu erzählen hat. Als festes Element zu Beginn der Sendung steht der Promi an einer Tafel, die seine Lebensjahr abbildet. Bei dieser Zeitreise soll er mit einem Stift eine Kurve einzeichnen, welche Phase seines Lebens erfolgreich war und welche eher weniger.

"Die 'Mein Song, Dein Song'-Sendungen im Oktober haben so viel Spaß gemacht, dass ich mich ab Januar auf noch mehr tolle Gespräche in meiner neuen Wohnküche freue. Auch ohne Instrumente", sagt Beeck, der den Late-Night-Talk nun für einen längeren Zeitraum präsentieren wird, wie es heißt. Dennoch will Good Times auch 2019 bei der "Dinner Party" experimentieren. Aktuell entwickelt die Produktionsfirma etwa mit Oliver Pocher neue Ideen.

