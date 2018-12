"Stern"-Chefredakteur Christian Krug wird abgelöst

© G+J / Anatol Kotte

Mehr als vier Jahre stand Christian Krug an der Spitze des "Stern", nun bekommt das Magazin von Gruner + Jahr eine neue Führung. Ab 2019 soll eine Doppelspitze die Auflagenverluste in den Griff bekommen, Krug bleibt jedoch am Baumwall.



Das Wochenmagazin "Stern" bekommt ab Januar 2019 eine neue Spitze: Wie Gruner + Jahr am Dienstag bestätigte, wird der bisherige Chefredakteur mit Beginn des neuen Jahres einer neuen Aufgabe nachgehen. Als Chefredakteur Neue Geschäftsfelder soll er "weitere inhaltliche Geschäfte entdecken, entwickeln und fördern", wie es heißt. Gleichzeitig liegt die Vermutung nahe, dass der Wechsel mit den sinkenden Verkaufszahlen des "Stern" zusammenhängt.

"Ich danke Christian Krug sehr herzlich für seine hervorragende Arbeit und sein großes Engagement für den 'Stern'", sagte Julia Jäkel, CEO von Gruner + Jahr. "Mit seiner Freude am Journalismus und der großen Lust auf gute Geschichten hat er den 'Stern' in den vergangenen Jahren geprägt und damit auch zum Erfolg der neuen Magazine entscheidend beigetragen. Wir freuen uns nun sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian in der neuen Aufgabe."

Krug, zuvor Chefredakteur bei "Gala", kam vor viereinhalb Jahren als Nachfolger von Dominik Wichmann zum "Stern" und baute seither die Markenfamilie aus - zuletzt kamen "Crime", "Dr. v. Hirschhausens Stern Gesund Leben" und "JWD" auf den Markt. "Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die Zeit beim 'Stern'. Ich hatte noch keine beruflich schönere Station - und auch keine forderndere", erklärte Krug. "Ich gehe in die neue Aufgabe bei G+J voller Vorfreude. Und zugleich freut es mich für die 'Stern'-Redaktion sehr, dass dort nun großartige Kollegen antreten, die neue Impulse setzen werden. Ich wünsche ihnen und der Redaktion das Allerbeste."

Kurios: In der Mitteilung des Verlags war von den Nachfolgern noch keine Rede. Erst mit etwas Verspätung folgte die Bestätigung eines "Meedia"-Berichts, wonach sich fortan eine Doppelspitze um das Magazin kümmern soll. Die Rede ist von Florian Gless und Anna-Beeke Gretemeier. Gless fungiert erst seit April als Co-Publisher der Community of Interest Wissen, in der 30 Titel erscheinen, darunter alle Titel der "Geo"-Familie. Gretemeier ist seit dem Abgang von Philipp Jessen vor mehr als einem Jahr als Chefredakteurin von "Stern.de" tätig. Insbesondere für die 32-Jährige ging es damit in der Karriereleiter schnell nach oben.



"Das neue Team an der Spitze hat die besten Voraussetzungen dafür. Sie vereinen journalistische Leidenschaft, digitales Wissen, Führungskraft und sind vor allem sehr kreativ und ideenreich", zeigte sich Julia Jäkel überzeugt. "Anna-Beeke Gretemeier hat 'Stern' Digital erfolgreich weiterentwickelt und verlässlich in die Gewinnzone geführt. Florian Gless war viele Jahre lang ein starker und geschätzter Ressortleiter und Managing Editor beim 'Stern'. Er hat bei 'National Geographic Deutschland' und 'P.M.' gezeigt, dass er ein hervorragender Blattmacher ist, und zuletzt hat er erfolgreich das Publishing der Wissen-Gruppe geleitet."

Ergänzt wird das neue Team um Frank Thomsen, der Publisher News wird. Zu der Gruppe gehört neben den Titel der "Stern"-Familie auch "Art". Darüber hinaus wird er Publisher Wissen - gemeinsam mit Gerd Brüne, der im Laufe des Jahres altersbedingt ausscheiden wird. Gleichzeitig soll der 53-Jährige seine Arbeit als Leiter Kommunikation und Marketing fortsetzen. Jäkel: "Frank Thomsen kennt als Journalist den 'Stern' ebenso gut wie 'Stern' Digital, er hat den Bereich Kommunikation und Marketing wirkungsstark zusammengeführt und ist ein souveräner Sprecher des Verlags. Nun übernimmt er noch mehr Verantwortung. Ich wünsche den drei Kollegen Ideen, Mut und Innovationskraft. Ich freue mich sehr auf die Arbeit."

