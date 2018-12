Europa League: Nitro erstmals mit Konferenzschaltung

© NITRO

Am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase geht es für RB Leipzig um alles. Nitro wird das Spiel des Klubs live ausstrahlen. Weil auch die Partie zwischen Salzburg und Glasgow für die Leipziger entscheidend ist, plant Nitro eine Konferenz.



11.12.2018 - 12:34 Uhr von Timo Niemeier 11.12.2018 - 12:34 Uhr

Seit dieser Saison ist Nitro bei der Europa League mit an Bord, pro Spieltag zeigt der Sender eine Begegnung, alle anderen Spiele sind bei DAZN zu sehen. Am letzten Spieltag der Gruppenphase gibt es eine Premiere bei Nitro: Erstmals wird der Sender eine Konferenzschaltung anbieten. So überträgt man am kommenden Donnerstag, den 13. Dezember, das Spiel zwischen RB Leipzig und Rosenborg Trondheim. Leipzig muss das Spiel gewinnen, um eine Chance auf die K.O.-Runde zu haben.

Allerdings liegt es nicht mehr nur in den Händen der Leipziger, gleichzeitig muss auch Celtic Glasgow bei FC Salzburg (Red Bull Salzburg) verlieren. Aufgrund dieser Konstellation wird Nitro zwischendurch immer auch zum Parallelspiel schalten und Live-Bilder dieser Begegnung zeigen. Wie gehabt startet der Fußballabend beim Sender um 19:45 Uhr mit einer Folge der Doku-Reihe "Countdown für Europa: Eintracht Frankfurt". Eine halbe Stunde später begrüßen Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller die Zuschauer aus Leipzig.

Kommentiert wird das Spiel der Leipziger ab 21 Uhr von Marco Hagemann und Steffen Freund. Thomas Wagner präsentiert Interviews und Hintergrundinformationen aus Glasgow, Cornelius Küpper kommentiert die Live-Bilder des Spiels Celtic Glasgow gegen FC Salzburg. Die Europa League hat Nitro bislang gute Quoten beschert, in der Spitze sahen schon mehr als zwei Millionen Menschen eine volle Halbzeit.

