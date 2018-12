Im März geht's los: Erster Einblick in "Andere Eltern"

© Tom Tambrow / eitelsonnenschein / Turner

Was ist das Schlimmste am Elterndasein? Natürlich die anderen Eltern. Dieser ganz speziellen Personengruppe widmet sich TNT Comedy in seiner neuen Mockumentary "Andere Eltern". Im März geht's los, nun wurde ein erster Teaser veröffentlicht



11.12.2018 - 17:06 Uhr von Uwe Mantel 11.12.2018 - 17:06 Uhr

Nachdem Turner seinen Seriensender TNT Serie in den letzten Jahren schon mit fiktionalen Eigenproduktionen deutlich aufgewertet hat, stehen in den nächsten Wochen auch die ersten eigenen Serien von TNT Comedy an. In der kommenden Woche feiert "Arthurs Gesetz" seine Premiere bei dem Sender (die Serie ist allerdings bereits bei Magenta TV zu sehen), nun steht auch der Starttermin für die zweite fiktionale Eigenproduktion von TNT Comedy fest: "Andere Eltern" feiert am 19. März Premiere und wird dann sieben Wochen lang immer dienstags um 20:15 Uhr zu sehen sein.

In "Andere Eltern" trifft eine Truppe hipper Eltern aufeinander. Ihr gemeinsames Projekt: Die Eröffnung einer Kindertagesstätte. Die werdenden und frisch gebackenen Mütter und Väter berichten von ihren ganz persönlichen Erziehungserfahrungen - und sind sich dabei nicht immer ganz einig. Die Serie legt das seltsame Verhalten und die Absurditäten des Elterndaseins offen.

"Andere Eltern" wurde im Mockumentary-Stil und ohne festes Drehbuch realisiert. Die verschiedenen Rollen wurden nur skizziert, die Dialoge wurden von den Schauspielern improvisiert. Auch kannten diese den Verlauf der Geschichte zunächst nicht, sondern wurden vor laufender Kamera von Lutz Heineking, der kreative Kopf hinter "Andere Eltern", immer wieder mit Überraschungen konfrontiert. Beim "Seriencamp" in München erzählte Heineking jüngst, man habe teilweise bis zu 45 Minuten ohne Schnitt gedreht, insgesamt fünf bis sechs Stunden am Tag. Das hat so gut funktioniert, dass aus den eigentlich sechs geplanten Folgen letztlich sieben wurden. „Das passiert eben, wenn man improvisiert“, so Heineking.

In den Hautprollen sind Lavinia Wilson, Nadja Becker, Sebastian Schwarz, Daniel Zillmann, Rebecca Lina, Jasin Challah, Henny Reents, Serkan Kaya und Johanna Gastdorf zu sehen. Regisseur ist Lutze Heineking, jr., der die Bücher unter anderem gemeinsam mit Sabine Steyer-Violet, Sebastian Züger und Ron Markus erarbeitete. Als Executive Producer fungiert Marco Gilles, Peter Heineking ist Geschäftsführer der ausführenden Produktionsfirma eitelsonnenschein. Auf Seiten von Turner ist Anke Greifeneder für diese wie auch alle anderen Eigenproduktionen zuständig, sie hat auch die Redaktionsleitung inne.

