Kika startet mit Wissens-Schwerpunkt ins neue Jahr

Der Kika setzt Anfang des kommenden Jahres am Vorabend sechs Wochen lang auf neue Wissens-Formate und frische Folgen etablierter Sendungen. Dann startet auch das neue Geschichtsformat "Triff…" mit Clarissa Corrêa da Silva.



Zwischen dem 14. Januar und 24. Februar gibt es beim Kika eine Schemaänderung am Vorabend. Dann wechseln sich neue und bereits etablierte Wissensformate täglich auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr ab. Unter dem Motto "Kika - besser.wissen" sind die Magazine "Wissen macht Ah!" (WDR), "Anna und die wilden Tiere" (BR), "Pur+" und "Die Sportmacher" (beide ZDF) jeweils von Montag bis Donnerstag zu sehen.

Samstags zeigt der Kika auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr sechs Wochen lang neue "Checker"-Folgen. Am Sonntag, den 20. Januar, startet zudem das neue Geschichtsformates "Triff...", moderiert von Clarissa Corrêa da Silva. Zu sehen gibt es darin Portraits von Leonardo da Vinci, Kleopatra und Schiller. An den drei verbleibenden Sonntagen zeigt der Kika "Pur+". Begleitet wird die Schemaänderung am Vorabend von einem Wissensquiz auf der Webseite des Senders. Der Sieger darf Moderator Malte Arkona im Finale von "Die beste Klasse Deutschlands" assistieren.

"Wissensformate sind unsere Stärke, prägen deutlich unser Profil, sind unglaublich erfolgreich und haben eine riesige Fangemeinde. Wer kann schon so witzig und gleichzeitig spannend 'Wissenswertes' vermitteln wie Clari, Eric oder Anna?", sagt Kika-Chefin Astrid Plenk. "Zum Jahresbeginn haben wir nun täglich wechselnde Tagesfarben in unserer Wissensprimetime - und kommen damit unzähligen Zuschaueranfragen nach. Die Schemaänderung ist nur der Anfang besonderer Programm-Highlights im kommenden Jahr."

