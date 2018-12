Jetzt offiziell: Sky verlängert Wimbledon-Rechte bis 2022

© Sky

Sky wird auch in den kommenden Jahren das wohl bekannteste Tennisturnier der Welt zeigen, zuletzt hatten bereits britische Medien darüber berichtet. Der Sender hat die entsprechenden Verträge für die Wimbledon-Übertragungen bis 2022 verlängert.



13.12.2018 - 12:17 Uhr von Timo Niemeier 13.12.2018 - 12:17 Uhr

Als vor rund zwei Monaten britische Medien berichtet haben, Sky würde die Wimbledon-Rechte für Deutschland und Österreich verlängern, wollte man das in Unterföhring zunächst nicht bestätigen (DWDL.de berichtete). Mit einiger Verzögerung hat Sky nun aber doch mitgeteilt, auch in den kommenden Jahren die Heimat für alle Wimbledon-Fans zu sein. Die Verträge zwischen Sky Deutschland und dem All England Lawn Tennis Club wurden bis einschließlich 2022 verlängert.

Sky wird damit auch künftig in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Tennisturnier berichten, in Deutschland und Österreich sogar exklusiv. Zusätzlich zu den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel beinhaltet die neue Vereinbarung auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile. So können die Matches auch via Sky Go und Sky Ticket gesehen werden.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland, sagt: "Mit seiner unvergleichlichen Mischung aus Tradition und Spitzensport ist das Turnier in Wimbledon einer der Höhepunkte jedes Sportjahres. Die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft in den kommenden vier Jahren, ist Bestätigung unserer redaktionellen Arbeit und ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Sky, seinen Kunden exklusive Programminhalte zu bieten. Mit der ATP World Tour Serie und Wimbledon, dem wichtigsten Grand-Slam-Turnier des Jahres, ist Sky die Heimat des Tennissports im deutschen Fernsehen."

In diesem Jahr lief es für Angelique Kerber und Julia Görges richtig gut in Wimbledon - davon profitierte auch Sky. Das Finale zwischen Kerber und Serena Williams sublizenzierte man an das ZDF. Nun wird man hoffen, dass die deutschen Spielerinnen und Spieler auch in den kommenden Jahren möglichst weit kommen. Richard Lewis, Chief Executive des All England Lawn Tennis Clubs, sagt: "Wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft mit Sky Deutschland zur Verbreitung in Deutschland, Österreich und der Schweiz verlängern konnten. Wimbledon hat eine lange Tradition bei den Tennisfans in Deutschland. Nach dem Erfolg von Angelique Kerber in diesem Jahr freuen wir uns, die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzuführen, um die Anhängerschaft von Wimbledon in diesen Ländern noch weiter zu vergrößern."

