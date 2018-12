Schwache Quoten: Detlef und Panagiota müssen weichen

© MG RTL D / Dirk Borm

Vox zieht die Konsequenzen aus den deutlich gesunkenen Quoten seines neuen Formats "Detlef und Panagiota spielen verrückt". Die Sendung muss kurzerhand weichen und auch "Beat the Box" wird am Sonntag nicht zu sehen sein.



13.12.2018 - 18:50 Uhr von Alexander Krei 13.12.2018 - 18:50 Uhr

Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steht Vox im Dezember bislang deutlich schwächer da als in den vergangenen Monaten - verständlich, dass der Sender angesichts einiger Baustellen nachjustieren will. Probleme machte jüngst etwa der Neustart "Detlef und Panagiota spielen verrückt", der sonntags um 18:15 Uhr zu sehen war.

Nachdem die Reichweite innerhalb von vier Wochen deutlich sank und der Marktanteil zuletzt gerade mal noch 4,2 Prozent betrug, wird Vox vorerst auf die Ausstrahlung der beiden noch ausstehenden Folgen verzichten. Kurzerhand nimmt der Sender das Format aus dem Programm - im Zuge dessen muss auch die im Anschluss ausgestrahlte Spielshow "Beat the Box" weichen.

Zuschauer-Trend: Detlef und Panagiota spielen verrückt



Beide Formate werden von Endemol Shine Germany produziert, an ihre Stelle rücken alte Folgen der ebenfalls von der Kölner Produktionsschmiede stammenden Reihe "Hot oder Schrott - Die Allestester", die Anfang Januar wie geplant in eine neue Staffel starten wird. Wer "Beat the Box" sehen möchte, wird fortan dienstags fündig: Auf dem ursprünglichen Wiederholungs-Sendeplatz um 23:15 Uhr laufen nun die Erstausstrahlungen.

Mit dem Schritt wird Vox hoffen, mehr Zuschauer am Dienstagabend an der Stange halten zu können, schließlich hatte es der Sender mit einer Wiederholung in dieser Woche im Anschluss an das ebenfalls schwächelnde Format "Der Vertretungslehrer" auf gerade mal 2,3 Prozent Marktanteil gebracht.

