Bauer Media Group stellt "Maxi" nach 20 Jahren ein

Die 1998 gegründete Frauen-Zeitschrift "Maxi" wird ihren 21. Geburtstag nicht mehr erleben: Die Bauer Media Group stellt "Maxi" wegen rückläufiger Auflagen und rückläufiger Werbeeinnahmen mit sofortiger Wirkung ein.



14.12.2018 - 17:16 Uhr von Uwe Mantel 14.12.2018 - 17:16 Uhr

122.427 verkaufte Exemplare zählte die Frauenzeitschrift "Maxi" im 3. Quartal noch - und selbst davon kamen fast 50.000 über den Lesezirkel. Im Vergleich zum Vorjahr gingen fast elf Prozent der verkauften Auflage verloren - und auf längere Sicht war der Abwärtstrend noch viel stärker. Vier Jahre zuvor gingen im Schnitt noch 200.000 Exemplare über den Ladentisch, in den besten Zeiten lag die verkaufte Auflage deutlich über der 300.000er Marke. Weil der Abwärtstrend nicht gestoppt werden konnte, zieht die Bauer Media Group nun Konsequenzen.

"'Maxi' konnte im Vertriebs- und Anzeigenmarkt zuletzt nicht mehr die hohen Anforderungen, die die Bauer Media Group an die Wirtschaftlichkeit eines Titels stellt und die für ein Fortbestehen notwendig gewesen wären, erreichen", heißt es in einer Mitteilung des Verlags. Zwar haben man in den letzten Monaten "mit sehr viel Herzblut und Engagement versucht", an frühere Erfolge anzuknüpfen, die Erwartungen seien aber nicht erfüllt worden. Für die von der Einstellung betroffenen Kollegen wolle man nun zumindest Optionen auf eine Weiterbeschäftigung innerhalb des Hauses prüfen.

