Unschöne Bescherung: Sat.1 setzt Weihnachts-Doku ab

Eigentlich wollte Sat.1 zwei Wochen lang am Vorabend Weihnachten feiern, doch wegen schlechter Quoten macht der Sender vorzeitig Schluss. Die noch ausstehenden Folgen von "Unser allerschönstes Weihnachten" werden abgeschoben.



14.12.2018 - 17:40 Uhr von Alexander Krei 14.12.2018 - 17:40 Uhr

Dass Sat.1 derzeit am Vorabend in einer großen Quoten-Krise steckt, ist bekannt. Verschärft wurde die Situation in dieser Woche durch "Unser allerschönstes Weihnachten", das mit den ersten vier Folgen im Schnitt gerade mal drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte. Am Dienstag reichte es sogar für gerade mal zwei Prozent - weniger als eine halbe Million Zuschauer schalteten ein.

Da überrascht es wenig, dass der Sender vorzeitig die Reißleine zieht und die Produktion aus dem Programm nehmen wird. Das Finale der ersten Woche ist an diesem Freitag zwar noch zu sehen, doch in der kommenden Wochen spart sich Sat.1 die Ausstrahlung der Produktion von ITV Studios Germany. Stattdessen kehrt "Genial daneben - Das Quiz" eine Woche früher als geplant aus der kurzen Pause zurück.

Zu sehen gibt es die fünf verbliebenen Episoden von "Unser allerschönstes Weihnachten" aber trotzdem - und zwar bei Sat.1 Gold. Der Spartensender zeigt das Format am Sonntag, den 23. Dezember um 15:00 Uhr und verzichtet dafür einige Stunden lang auf die eigentlich geplanten Ermittler-Dokus.

Abseits der Weihnachts-Doku ist Sat.1 offensichtlich gewillt, weiter an seinem Vorabend-Programm festzuhalten. Sowohl das Magazin "Endlich Feierabend!" als auch die Soap "Alles oder nichts" sollen vorerst weiter ausgestrahlt werden. Insbesondere die neue Daily ist mit durchschnittlich weniger als vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein großes Sorgenkind des Senders.

