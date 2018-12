Roy Peter Link hängt den Arztkittel an den Nagel

© ARD/Tom Schulze

Roy Peter Link, der ab 2012 als Dr. Niklas Ahrend zunächst zum Ensemble von "In aller Freundschaft" gehörte und 2015 dann zum Ableger "Die jungen Ärzte" wechselte, kehrt der Serie nun den Rücken.



17.12.2018 - 10:33 Uhr von Uwe Mantel 17.12.2018 - 10:33 Uhr

Roy Peter Link hat seinen Abschied als Dr. Niklas Ahrend bei "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte" angekündigt. Die letzte neue Folge mit Link wird im Frühsommer 2019 zu sehen sein. "Manchmal sagt einem das Bauchgefühl einfach: Es ist Zeit für Neues. Und das war bei mir so", begründet Link seine Entscheidung. Er stand seit 2012 für "In aller Freundschaft" vor der Kamera. Als 2015 der Ableger "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte" aus der Taufe gehoben wurde, wechselte er dort in den Hauptcast, hielt aber stets den Kontakt zur "Sachsenklinik" und blieb somit dank diverser Gastauftritte in der Mutterserie eines der verbindenden Elemente der beiden Serien.

Jana Brandt, MDR-Fernsehfilmchefin: "Roy Peter Link hat 'In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte' entscheidend mitgeprägt. Seine große Beliebtheit bei den Fans war und ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Lieber Roy, herzlichen Dank für alles, was Du für die 'In aller Freundschaft-Familie' geleistet hast!" Link selbst ist voll des Lobes für seine Kollegen: ""Ich habe noch nie vorher an einem Set eine solch lebendige, kreative und fröhliche Stimmung erlebt wie bei 'In aller Freundschaft' und 'den jungen Ärzten'. Ich habe diese Atmosphäre nicht nur genossen, sondern auch unheimlich viel gelernt. Ich möchte einfach nur allen 'Danke' sagen. Und möchte mich aus tiefstem Herzen bei der MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt und Sven Sund von der Saxonia Media dafür bedanken, dass sie mir diese Hauptrolle anvertraut haben. Ich hoffe, ich habe die Zuschauer gut unterhalten."

Teilen