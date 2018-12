n-tv zeigt sein Start-Up-Magazin ab 2019 doppelt so oft

© MG RTL D/Werner Schuering

Seit fast einem Jahr hat der Nachrichtensender n-tv ein monatliches Start-Up-Magazin im Programm. Künftig will man das von Etienne Bell moderierte Format doppelt so oft wie bislang zeigen und seine Wirtschaftsberichterstattung so ausbauen.



17.12.2018 - 14:20 Uhr von Timo Niemeier 17.12.2018 - 14:20 Uhr

Der Nachrichtensender n-tv will künftig noch mehr über Start-Ups berichten und wird die Schlagzahl seines "Startup Magazins" entsprechend erhöhen. Bislang war die Sendung jeweils am letzten Samstag im Monat zu sehen, künftig zeigt n-tv alle zwei Wochen eine Ausgabe. Los geht’s am Samstag, den 12. Januar, um 8:15 Uhr. Wiederholt wird diese Folge am darauffolgenden Montag um 15:15 Uhr. In der ersten Ausgabe des neuen Jahres lautet das Thema "Investieren in Startups – Chancen und Risiken für Privatanleger", Moderator Etienne Bell spricht dann unter anderem mit "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen.

Jede Episode des Magazins widmet sich weiterhin einem Schwerpunktthema, das gemeinsam mit einem Experten von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. In weiteren Ausgaben wird man sich mit Themen wie "Social Entrepreneurship", "Genuss- und Foodtrends" und der "Digitalen Zukunft des Reisens" beschäftigen. Weiterhin im Programm bleiben die wöchentlichen "Startup News", die n-tv jeden Freitag um 10:10 Uhr zeigt.

