Dschungel: RTL zeigt am Wochenende "Stunde danach"

RTLplus wird im kommenden Jahr im Anschluss an das Dschungelcamp wieder "Die Stunde danach" zeigen - allerdings nicht am Wochenende. Samstags und sonntags ist die Nachschau künftig direkt bei RTL zu sehen.



17.12.2018 - 16:45 Uhr von Timo Niemeier 17.12.2018 - 16:45 Uhr

Mit bis zu 710.000 Zuschauern und 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war die Dschungel-Nachschau "Die Stunde danach" Anfang dieses Jahres ein voller Erfolg für den kleinen Sender RTLplus. Dass es das Format auch im kommenden Jahr geben würde, war daher schnell beschlossen. Jetzt hat die Mediengruppe RTL noch mehr Details zur geplanten Ausstrahlung verraten: An den Dschungel-Wochenenden wird das Format nicht bei RTLplus, sondern im Hauptprogramm laufen.

Samstags und sonntags ist "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" also direkt im Anschluss an die jeweils neueste Folge des Dschungelcamps zu sehen. Der Schritt macht durchaus Sinn, hat RTLplus zuletzt doch gezeigt, dass mit dem Format sehr gute Quoten drin sind. Die erwähnten 7,4 Prozent Marktanteil erzielte der Sender übrigens an einem Sonntag. Parallel zur Ausstrahlung bei RTL bzw. RTLplus soll "Die Stunde danach" künftig auch bei rtl.de und TV Now gestreamt werden.

Präsentiert wird die Begleit-Show zum erfolgreichsten RTL-Format wie schon in diesem Jahr von Angela Finger-Erben, die beim Sender normalerweise "Guten Morgen Deutschland" moderiert. Finger-Erben begrüßte ehemalige Dschungelcamper und andere Promis und spricht mit ihnen über die aktuellsten Ereignisse im australischen Busch.

