Ex-ABC-Chefin Channing Dungey wechselt zu Netflix

18.12.2018 - 08:32 Uhr von Alexander Krei 18.12.2018 - 08:32 Uhr

Dass es Channing Dungey nicht schwer haben würde, einen neuen Job an Land zu ziehen, stand nach ihrem Rückzug von der Spitze des US-Senders ABC zu erwarten. Überraschend kommt wohl allenfalls, wie schnell der Wechsel vollzogen wird. Schon im Februar soll Dungey bei Netflix neben Cindy Holland, an die sie berichten wird, die Eigenproduktionen verantworten. Offiziell ist die Rede von einer "neu geschaffenen Führungsrolle", laut "Hollywood Reporter" soll sie auch in einem ständigen Austausch mit Netflix-Chef Ted Sarandos stehen.

In ihrer neuen Rolle wird es vor allem darum gehen, die strategische Richtung festzulegen und mit Produzenten zusammenzuarbeiten. Dazu zählen einerseits die Obamas, mit denen der Streamingdienst kürzlich einen großen Deal geschlossen hatten, aber auch Shonda Rhimes und Kenya Barris, die Channing Dungey noch aus ihrer Zeit bei ABC gut kennt. Zusammen mit Rhimes und Barris hatte sie die Serien "Scandal" und "Black-ish" für ABC und ABC Studios entwickelt.

"Channing ist eine kreative Kraft, deren Geschmack und Talent ihr Bewunderung ihrer Kollegen in der gesamten Branche eingebracht hat", sagte Sarandos. Und Dungey erklärte: "Ich bin begeistert von der zukunftsorientierten, risikofreudigen und kreativen Kultur bei Netflix." Der Wechsel zu Netflix sei für sie nun "der perfekte nächste Schritt". Sie freue sich auf die zukünftigen Herausforderungen und Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und gleichzeitig auf das willkommene Wiedersehen mit unglaublichen Talenten.

Dungey hatte erst vor wenigen Wochen die Leitung von ABC abgegeben - wenige Monate, bevor ihr Dreijahresvertrag abgelaufen wäre. Der Abschied steht wohl auch im Zusammenhang mit der Eingliederung von 21st Century Fox. Dungey war seit 2004 bei ABC und wurde 2016 zur ersten schwarzen Frau an der Spitze eines der großen Networks ernannt.

