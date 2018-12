Nach drei Jahren: "True Detective" kehrt zu Sky zurück

© Sky

Nachdem Anfang des Monats bereits verkündet wurde, dass "True Detective" in den Vereinigten Staaten im Januar zurückkehrt, gibt nun auch Sky grünes Licht. Hierzulande wird die Anthologie-Serie zur gleichen Zeit verfügbar sein.



19.12.2018 - 12:06 Uhr von Kevin Hennings 19.12.2018 - 12:06 Uhr

Das Warten hat ein Ende: "True Detective" kehrt mit dem nunmehr dritten Fall zurück und dies bereits im Januar, wie Heimatsender HBO Anfang des Monats bestätigte. Sky zieht nun nach und verkündet, dass die neuen Folgen, in denen dieses Mal Mahershala Ali ("House of Cards") und Stephen Dorff ("Public Enemies") das Ermittler-Duo spielen, zur gleichen Zeit veröffentlicht werden. Dementsprechend wird die erste Folge parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag, den 13. auf den 14. Januar über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar sein. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 14. Januar um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Wahlweise werden die Folgen auch in der deutschen Synchronisation verfügbar sein. Staffel eins und zwei gibt es zur Vorbereitung ebenfalls als Sky Box Sets.

Die dritte Staffel der Anthologie-Serie spielt in Arkansas, 2015: Der ehemalige Detective Wayne Hays (Mahershala Ali) wird für eine True-Crime-Dokumentation zu einem Kriminalfall interviewt, der ihn seit mehr als dreißig Jahren quält. 1990 verschwand ein Geschwisterpaar aus dem Ort West Finger in Arkansas. Im Laufe ihrer damaligen Ermittlungen stoßen Detective Wayne und sein Kollege Roland West (Stephen Dorff) auf ein grauenhaftes Verbrechen, das ihr Schicksal mit dem der Eltern sowie Lehrern der Opfer und vielen weiteren Betroffenen verbindet.

Nachdem die zweite Staffel von "True Detective" die Grundform der ersten Staffel nicht beibehielt, möchten sich die neuen Folgen wieder auf ihre alten Wurzeln zurückbesinnen. "True Detective"-Schöpfer Nic Pizzolatto stellt erneut zwei Ermittler ins Zentrum der Geschichte, die erneut ein grauenhaftes Verbrechen als Ausgangspunkt geliefert bekommen. Nach den Sümpfen Louisianas in der ersten Staffel und dem ausgedorrten Süden Kaliforniens in Staffel zwei führen die neuen Folgen in das Herz des dünn besiedelten Ozark-Plateaus von Arkansas. Neben Ali und Dorff sind in weiteren Rollen Carmen Ejogo ("Selma"), Scoot McNairy ("Sleepless - Eine tödliche Nacht") und Meryl Streeps Tochter Mamie Gummer ("Cake") zu finden. Showrunner Nic Pizzolatto führt erstmals bei zwei Folgen Regie, zu den weiteren Regisseuren zählen Jeremy Saulnier und Daniel Sackheim.

