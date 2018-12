Sony plant Kostümdrama "Vanity Fair" für Februar ein

© Sony Channel

Ende Februar startet beim Sony Channel das nächste britische Period-Drama. "Vanity Fair" basiert auf dem Literaturklassiker "Jahrmarkt der Eitelkeiten" und lässt die historische Erzählung in zunächst sieben Folgen aufleben.



19.12.2018 - 12:59 Uhr von Kevin Hennings 19.12.2018 - 12:59 Uhr

Was Serien-Hit "Downton Abbey" geschafft hat, möchte nun auch "Vanity Fair" schaffen: Vom Leben und Lieben in der britischen Aristokratie erzählen. Die von Amazon Studios USA und ITV produzierte Adaption des Romanklassikers "Jahrmarkt der Eitelkeiten" startet am Montag, den 25. Februar, beim Sony Channel um 20:15 Uhr. Jede Woche gibt es eine von insgesamt sieben Folgen zu sehen. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung gibt es die Episoden auch auf Abruf in den Sony Channel Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV und Prime VideoChannels.

Mit "Vanity Fair" reist der Zuschauer zu den Anfängen des 19. Jahrhunderts: Die junge Becky Sharp (Olivie Cooke, "Ready Player One") möchte ihr Leben nicht in Armut verbringen. Sie träumt von der High Society. Der Weg dorthin ist allerdings steinig. Doch Becky ist mit allen Wassern gewaschen. Hinter ihrem Charme und ihrem Humor, den sie gekonnt einzusetzen weiß, verbirgt sich eine hinterlistige Dame, der jedes Mittel recht ist, um zu Reichtum zu kommen. Liebe, Intrigen, Manipulation, zerstörte Freundschaften, gebrochene Herzen – ihr Gewissen steht ihr nicht im Weg, sie geht über Leichen. Erst als sie es schließlich an den Hof von König George IV. geschafft hat, wird Becky schmerzhaft bewusst, wie viele Menschen ihrem rücksichtslosen Verhalten zum Opfer gefallen sind.

Die gleichnamige Romanvorlage von William Makepeace Thackeray wurde 1848 geschrieben und von der Autorin Gwyneth Hughes ("The Girl") in ein modernes Drehbuch adaptiert. Als ausführender Produzent machen sich neben Hughes Damien Timmer, der bereits im Kostümdrama "Poldark" involviert ist, auch James Strong ("Broadchurch") und Tom Mullens ("Der junge Inspektor Morse") verantwortlich. Neben Olivia Cooke gehört auch Michael Palin ("Monty Python) zum Hauptcast. Weitere Darsteller sind unter anderem Tom Bateman ("The Tunnel – Mord kennt keine Grenzen") als Rawdon Crawley, Frances de la Tour ("Harry Potter") als Lady Matilda Crawley, Claudia Jessie ("Father Brown") als Beckys beste Freundin Amelia, BAFTA-Award-Gewinner Martin Clunes ("Arthur & George") alsSir Pitt Crawley sowie BAFTA-Award-Gewinnerin Suranne Jones ("Scott & Bailey") als Miss Pinkerton.

