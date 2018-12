Sport1 feuert Darts-Experten nach sexistischen Sprüchen

© Sport1

Nach abfälligen Äußerungen über weibliche Darts-Profis bei der WM hat sich Sport1 kurzerhand von seinem Experten Gordon Shumway getrennt. Fortan will der Sender bei den Übertragungen nun auf wechselnde Co-Kommentatoren setzen.



20.12.2018 - 10:41 Uhr von Alexander Krei 20.12.2018 - 10:41 Uhr

Seit diesem Jahr fungiert Gordon Shumway an der Seite von Basti Schwele als Experte bei den Sport1-Übertragungen der Darts-WM. Künftig wird er allerdings nicht mehr am Mikrofon sitzen. Sport1 zieht damit die Konsequenzen aus den verunglückten Kommentaren, die Shumway am Montagabend beim Spiel zwischen der der Russin Anastassija Dobromyslowa und dem Engländer Ryan Joyce von sich gegeben hatte.

Dass zwei Frauen bei der Weltmeisterschaft am Start sind, stieß dem 50-Jährigen sauer auf. "Ich bin kein Freund von diesem Zirkus", sagte Shumway. "Ich weiß nicht, was das soll, zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier mit aufzunehmen? Warum nur zwei? Ich finde es keine gute Idee. Wenn man den Damen eine Plattform geben möchte, dann kann man das anders tun. Dann kann man ihnen eine eigene Turnierserie geben."

Und weiter: "Bei Bayern München spielt auch keine Frau im Team. Wir wissen ja, Darts ist ein mentales Spiel. Und Männer werden wahrscheinlich immer ein Problem haben, gegen Frauen zu spielen." Daneben fragte Shumway, ob es für Dobromyslowa ein Mittel gebe, Ryan Joyce zu schlagen - und gab sich die Antwort kurzerhand selbst: "Vielleicht die Klamottenauswahl."

In den sozialen Netzwerken brodelte es daraufhin - und auch die spätere Entschuldigung sorgte nicht für Entspannung. "Ich habe überhaupt keine sexistischen Äußerungen getätig", erklärte der Darts-Experte und zog mit seinen Äußerungen letztlich auch den Ärger von Sport1 auf sich. "Sport1 hat sich dazu entschlossen, Gordon Shumway ab sofort nicht weiter als Experten und Co-Kommentator einzusetzen", erklärte der Sender am Mittwochabend via Twitter.

"Grundsätzlich werden die Sport1-Übertragungen auch im Nachgang fortlaufend von der Redaktion inhaltlich beurteilt, das gilt selbstverständlich auch für diese Darts-Weltmeisterschaft und das entsprechende On-Air-Personal", hieß es weiter. Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung getroffen worden, auf der Experten-Position einen Wechsel vorzunehmen. Fortan werde man auf wechselnde Co-Kommentatoren setzen. So soll am Donnerstag Werner von Molkte, Geschäftsführer des Darts-Verbands PDC Europe, zusammen mit Basti Schwele kommentieren, von Freitag bis Sonntag ist der deutsche Profi Kevin Münch im Einsatz.

Teilen