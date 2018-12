"Lindenstraße"-Charaktere essen zum Fest am leichtesten

© WDR/Steven Mahner

Ein Mannheimer Start-up hat die Weihnachtsessen von vier Soaps analysiert und kommt zu dem Schluss: Die Charaktere in der "Lindenstraße" essen am leichtesten und greifen oft auch zu nicht-alkoholischen Getränken. Viele Kalorien gibt es bei "GZSZ".



21.12.2018 - 12:24 Uhr von Timo Niemeier 21.12.2018 - 12:24 Uhr

Genau wie im echten Leben feiern die Charaktere in vielen Soaps in diesen Tagen Weihnachten und begrüßen bald das neue Jahr. Die Drehbuchautoren denken sich dabei oft noch einmal ein paar Highlights aus. Und wie es nun mal so ist: Auch Jo Gerner, Simone Steinkamp und Mutter Beimer sitzen an Heiligabend mit ihren Liebsten zusammen. Das Mannheimer Start-up BitterPower, Hersteller einer Bitterstoff-Essenz, hat nun analysiert, was es in den größten deutschen Soaps in den vergangenen Jahren zum Weihnachtsfest zu essen gab.

Dabei wurde die letzten fünf Weihnachtsfolgen von "GZSZ", "Alles was zählt", "Unter Uns" und "Lindenstraße" analysiert. Das Ergebnis der ungewöhnlichen Untersuchung: Bei "GZSZ" gibt es für die Charaktere zum Fest die meisten Kalorien, am leichtesten essen dagegen Mutter Beimer & Co. Die Details: Bei "GZSZ" zählte das Start-up in den letzten Weihnachtsfolgen 18 verschiedene Speisen. Pro 100 Gramm Weihnachtsessen kommt man so auf 230 Kilokalorien. Am häufigsten kredenzten die Macher Kartoffelsalat, Würstchen und Gans, manchmal musste auch der chinesische Lieferdienst ran.

"Alles was zählt" kommt auf 217 Kilokalorien pro 100 Gramm Essen, hier zählte das Start-Up sogar 19 unterschiedliche Gerichte. Bei "Unter Uns" waren es in den vergangenen fünf Jahren zwölf verschiedene Gerichte und 204 Kilokalorien. Die Bewohner der "Lindenstraße" essen der Auswertung zufolge am leichtesten zu Weihnachten: Hier hat BitterPower 194 Kilokalorien pro 100 Gramm gezählt. Vielleicht liegt das ja auch an Profi-Köchin Sarah Wiener (Foto oben), die im vergangenen Jahr einen Gastauftritt in der Serie hatte und in ihrer Rolle eine Kochschule eröffnete. Insgesamt gab in der "Lindenstraße" in den zurückliegenden Jahren nur acht verschiedene Speisen zum Weihnachtsfest.

Auch bei der Getränkeauswahl zeigt die Analyse interessante Unterschiede: So ist bei der "Lindenstraße" Rotwein zwar das beliebteste Getränk zu Weihnachten, aber die Charaktere trinken auch Saft und Limonade - also antialkoholische Getränke. Bei den RTL-Soaps dominieren dagegen Wein, Bier, Champagner und Eierlikör - auch das treibt die Anzahl der Kalorien nach oben.

