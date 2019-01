ProSieben arbeitet an neuer Physical-Gameshow

© ProSieben

Nach dem anhaltenden Erfolg von "Ninja Warrior Germany" bei RTL will ProSieben in diesem Jahr auch in das Feld der Physical-Gameshows vorstoßen. Geplant ist ein Format, das derzeit unter dem Titel "Fight the Machines" von RedSeven Entertainment entwickelt wird.



02.01.2019 - 10:26 Uhr von Timo Niemeier 02.01.2019 - 10:26 Uhr

Auch ProSieben wird sich im kommenden Jahr an einer Physical-Gameshow probieren, das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Wie Sendersprecher Christoph Körfer erklärt, plant man für 2019 eine Primetime-Show mit dem Arbeitstitel "Fight the Machines". Körfer: "Kraftsportler und Athleten treten an und messen sich im Finale mit besonderen ‘Kraft-Maschinen’." Mehr Details will der Sender im Laufe des Jahres bekanntgeben.

Derzeit sucht ProSieben bereits nach geeigneten Kandidaten für die Show. Die Produktion ist für März geplant, RedSeven Entertainment setzt das Format für ProSieben um. Laut den Infos in dem Bewerbungsaufruf brauchen die Teilnehmer Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit. Die Athleten müssen ihr Können dann im Qualifying zeigen, dort wird ihr "Machine-Faktor" ermittelt. Die Kandidaten mit den besten Koeffizienten messen sich schließlich in K.O.-Duellen. Der Sieger dieser Duelle fordert im Finale vier "Machines" heraus und muss mindestens drei von ihnen besiegen, um zu gewinnen. Schafft er das, winkt ein Preisgeld.

