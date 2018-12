Sketchcomedy mit Ralf Schmitz startet Ende Januar

© G RTL D / Bernd-Michael Maurer

RTL bringt die neue Sketchcomedy "Schmitz & Family" mit Ralf Schmitz Ende Januar erstmals auf Sendung. Das Format läuft donnerstags nach den eigenproduzierten Serien, Dschungel-Schützenhilfe gibt es allerdings keine.



31.12.2018 - 11:50 Uhr von Timo Niemeier 31.12.2018 - 11:50 Uhr

Im Sommer hat RTL angekündigt, an einer neuen Sketchcomedy mit Ralf Schmitz zu arbeiten (DWDL.de berichtete). Nun gibt es einen Start-Termin für "Schmitz & Family": Die sechs Ausgaben werden ab dem 31. Januar immer donnerstags ab 22:15 Uhr zu sehen sein. Auch nach dem Dschungelcamp setzt RTL damit am späten Donnerstagabend auf neue Inhalte und verzichtet auf Wiederholungen.

"Schmitz & Family" läuft damit im Anschluss an die eigenproduzierten Serien und Sitcoms, um 20:15 Uhr zeigt RTL jeweils eine neue Folge von "Der Lehrer", danach folgen neue Episoden von "Magda macht das schon" und "Beste Schwestern". In "Schmitz & Family" knöpft sich Ralf Schmitz sämtliche Bereiche des Familienlebens vor: Vom sehnlichen Kinderwunsch bis hin zum Traum, das Kind nach 20 Jahren auch endlich wieder loszuwerden. In verschiedenen Sketchen wird alles das nachgestellt, was das Familienleben so besonders macht: Ausflüge, Erziehungsprobleme, der Kampf um das Badezimmer oder ein Ehestreit.

Neben Ralf Schmitz gehören auch Elisabeth Baulitz, Nora Boeckler, Omar El-Saeidi, Olivia Klemke, Gundula Niemeyer, Lukas Piloty und Paul Sedlmeir zum festen Ensemble des Formats. Produziert wird "Schmitz & Family" von der HPR Bild & Ton GmbH. Regie führt Janosch Kreft, Produzent ist Jürgen Hepp mit ausführendem Producer Torsten Kluth und Headwriter Frank Schmeißer.

