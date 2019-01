Netflix bringt "Stranger Things" im Juli zurück

© Netflix

Netflix hat verraten, wann die dritte Staffel von "Stranger Things" zu sehen sein wird. Die neuen Folgen werden im Juli zum Abruf bereitgestellt, zum Inhalt gibt es bislang nur wenig Informationen. 2018 gab es keine neuen Folgen der Serie.



02.01.2019 - 10:43 Uhr von Timo Niemeier 02.01.2019 - 10:43 Uhr

Netflix hat den Fans der Mystery-Serie "Stranger Things" ein ganz besonderes Neujahrsgeschenk gemacht: Der Streamingdienst hat verraten, wann die dritte Staffel veröffentlicht wird. Ein gutes halbes Jahr müssen sich die Fans allerdings noch gedulden, so sollen die neuen Folgen ab dem 4. Juli zu sehen sein. Einen entsprechenden Trailer mit dem Datum hat Netflix am Silvesterabend hochgeladen.

Der 4. Juli ist zumindest in den USA ein ganz besonderer Tag, feiert das Land da doch schließlich ihre Unabhängigkeit. Inwiefern das Datum auch inhaltlich eine Rolle in der dritten Staffel spielen wird, ist unklar. Die Macher haben bislang nur wenige Informationen zu den neuen Folgen verraten. Im neuesten Trailer ist der Silvesterabend 1985 am Time Square in New York zu sehen. Ein Journalist spricht kurz vor dem Jahreswechsel zum Publikum, doch das Bild ist immer wieder gestört. Um Mitternacht bricht das Bild schließlich komplett ab und die User lesen den Satz "Ein Sommer kann alles verändern", gefolgt von einem Datum: 4. Juli 1985.

Netflix verrät wie immer nicht, wie viele Menschen sich eine Serie auf der Plattform angesehen haben. "Stranger Things" hat in den vergangenen Jahren aber stets für einen großen Buzz gesorgt, sowohl in der Presse als auch in den sozialen Netzwerken. Die erste Staffel ist am 15. Juli 2016 erschienen, Staffel zwei kam am 27. Oktober 2017. Im vergangenen Jahr gab es keine neuen Folgen.

